Згідно зі свіжим дослідженням, у березні 2022 року через сильну спеку температура у східній Антарктиді досягла 5 градусів за Фаренгейтом.

Зміна клімату впливає на силу стихійних лих і сприяє підвищенню температури в усьому світі. Зокрема, в Антарктиді шельфові льодовики тануть швидше, оскільки на земній кулі стає все тепліше.

Згідно зі свіжим дослідженням, у березні 2022 року через сильну спеку температура у Східній Антарктиді досягла 5 градусів за Фаренгейтом, що далеко від середнього показника -65 градусів за Фаренгейтом, пише The Washington Post.

Це сталося в результаті "надзвичайно аномальної широкомасштабної циркуляції теплого повітря, яка за чотири дні перенесла австралійську повітряну масу в Східну Антарктиду і виробила рекордні атмосферні потоки тепла".

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Теплова хвиля була шокуючою, враховуючи, що вона сталася в той час року, коли в Антарктиді мало сонячного світла. Автор дослідження Едвард Бланшар-Рігглсворт, вчений-атмосферник Вашингтонського університету, розповів, що коливання температури були "неймовірними".

Згідно з повідомленням, спеку спричинила не зміна клімату, але вона посилила її приблизно на 3,6 градуса за Фаренгейтом, і ця швидкість може втричі збільшитися до кінця 21 століття.

При цьому наголошується, що це не перший випадок, коли Антарктида піддається різким коливанням температури. Так, коливання відбулися і на дослідницькій станції Кейсі в Східній Антарктиді влітку 2019-2020 років. Однак дослідники висловили занепокоєння щодо траєкторії зміни температури в Антарктиді та наслідків очікуваних хвиль тепла в майбутньому.

"Такі екстремальні температури викликають занепокоєння, оскільки ці регіони є ключовими оазисами біорізноманіття, де рослини і тварини протягом тисячоліть адаптувалися до певного вузького діапазону умов", - прокоментував вчений австралійського антарктичного відділу Дірк Велсфорд.

Глобальне потепління-вплив на Антарктиду

Зміна клімату призводить до швидкого танення льоду Антарктиди. Так, дослідники виявили, що через глобальне потепління рівень морського льоду в Антарктиді впав до рекордно низького за всю історію спостережень.

Вчені в новому дослідженні впливу зміни клімату на Антарктиду попереджають, що швидкого рішення, щоб виправити завдану шкоду, немає.

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