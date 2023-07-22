Зміна клімату, що посилюється діяльністю людини і викидами парникових газів, призводить до швидкого танення льодів Антарктики.

Дослідники виявили, що рівень морського льоду в Антарктиді впав до рекордно низького за всю історію спостережень. Імовірно, це сталося через зміну клімату.

Дані від Climate Reanalyzer Інституту зміни клімату Університету штату Мен від 19 липня показують, що морського льоду в Антарктиді майже на 2 мільйони квадратних кілометрів менше, ніж у той же момент минулого року. Рік тому на континенті було 15,030 мільйона кілометрів морського крижаного покриву. Про це пише Newsweek.

Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що на початку 2022 року сукупна протяжність морського льоду в Арктиці і Антарктиці була найнижчою за січень з коли-небудь зареєстрованих.

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"Морський лід навколо Антарктики за останні кілька років різко пішов вниз, падаючи швидше, ніж будь-коли з початку спостережень", - розповіла Newsweek кліматолог Елла Гілберт.

Вчені вважають, що танення льоду в Антарктиді пов'язане зі зміною клімату.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, близько 10% площі суші Землі складають льоди, і 90 відсотків із них знаходяться в Антарктиді, а решта - в Гренландії. Лід утворює захисний шар над Землею і охолоджує планету, оскільки яскраві білі плями відбивають надлишок тепла назад у космос, зазначає Newsweek.

Але в міру того, як клімат стає теплішим, льоди опинилися в небезпеці. Зміна клімату, що посилюється діяльністю людини і викидами парникових газів, призводить до швидкого танення льодів Антарктики. Це нова тенденція, яка спостерігається з 1990 року.

За даними NASA, континент втрачає крижану масу зі швидкістю 150 мільярдів тонн на рік. Здається, ситуація погіршується. За словами Гілберта, необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи є це зниження в останні роки короткочасним або так продовжуватиметься й надалі.

"Ще зарано робити остаточні висновки, чи є це тимчасовим сплеском або ж частиною нової тенденції, але ми очікуємо, що морський лід зменшиться в результаті потепління Антарктики. Морський лід затиснутий між атмосферою, що нагрівається, і океаном, тому він чутливий до змін зверху і знизу, хоча раніше це було важко передбачити через безліч складних факторів", - сказав Гілберт.

"Незважаючи на цю складність, здається ймовірним, що антарктичний морський лід почне відображати свій північний аналог, оскільки людська діяльність продовжує змінювати наш клімат", - додав він.

Це танення льоду також сприяє глобальному підвищенню рівня моря, що є серйозною загрозою для міст світу. Вчені побоюються, що якщо щось для пом'якшення наслідків зміни клімату не буде зроблено негайно, ситуація може вийти з-під контролю.

Танення льоду в Антарктиці

Як повідомляв УНІАН, раніше Національний антарктичний науковий центр заявив про безпрецедентно швидкому скороченні площі морського льоду в Антарктиці, через що відбуваються глобальні зміни погоди та клімату. Так, протягом 2007-2022 років супутникові дані демонструють постійне зниження кількості приполярного льоду. А з 2016 року тенденції зменшення льоду стали більш непрогнозованими.

Також вчені заявляли, що льодовик Туейтс в Антарктиді може швидко розтанути і почати рух в найближчі роки. Через танення льоду він відступить вище гряди морського дна, яка допомагає утримувати його на місці. Твейтс отримав прізвисько "льодовик судного дня" через високий ризик руйнування і загрози підняття рівня Світового океану.

Нещодавно картографи Британської антарктичної служби (BAS) опублікували нове видання карти Антарктики і Арктики, в якій відобразили різкі зміни полярних крижаних шапок, викликані зміною клімату. Оновлена карта містить дані про площу морського льоду, міста та аеропорти в Арктиці, а також нові контури льодового шельфу в Антарктиді після недавнього відколу гігантських айсбергів.

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