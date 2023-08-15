Цього року площа морського льоду майже на 1,5 млн квадратних кілометра менше рекордно низького рівня, встановленого за той же період у 2022 році.

Нові супутникові знімки показують, як мало морського льоду залишилося в Антарктиці після найспекотнішого місяця за всю історію спостережень.

В даний час континент перебуває в розпалі зими, але зображення, опубліковані обсерваторією Землі NASA, показують значно меншу кількість морського льоду, ніж зазвичай для цієї пори року. Про це пише Newsweek.

Дані, зібрані 7 серпня Національним центром даних снігу та льоду (NSIDC) показують, що площа морського льоду в Антарктиді в липні становила в середньому 5,2 мільйона квадратних миль, що є найнижчим показником з моменту початку реєстрації в 1978 році.

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Це слідує за липнем 2023 року, який за даними Всесвітньої Метеорологічної Організації став найспекотнішим місяцем, який коли-небудь був зареєстрований. Цього місяця було на 0,72 градуса Цельсія тепліше, ніж у середньому за липень з 1991 по 2020 рік.

"Те, що ми спостерігаємо в цьому році, - це незвідана територія в супутникових записах", - сказав фахівець з морського льоду з NSIDC Уолт Мейер в заяві для Земної обсерваторії NASA.

Цього року площа морського льоду майже на 1,5 млн квадратних кілометра менше рекордно низького рівня, встановленого за той же період у 2022 році.

Попередні дані, опубліковані цього року, показують, що останні пару років були безпрецедентними для континенту.

Антарктика зазнає сезонних льодових тенденцій. У звичайні роки на континенті накопичується близько 15 мільйонів квадратних кілометрів льоду, перш ніж він розтане, повідомляє NASA. Але в останні роки наростання льоду різко сповільнилося.

Жовте кільце навколо карти показує місця, куди лід раніше досягав між 1981 і 2010 роками. За цей час морський лід покрив територію розміром з Мексику, повідомляє обсерваторія NASA.

З 2014 року в Антарктиді спостерігається різке скорочення площі морського льоду. Відтоді було зафіксовано кілька рекордних мінімумів, в тому числі в 2017, а також в 2022 і 2023 роках.

"Більшість місяців з 2016 року були значно нижче середнього рівня", - сказав Мейєр у заяві.

Вчені не впевнені, що спричинило таку різку зміну площі морського льоду, але це може продовжуватися, коли планета продовжує нагріватися. Зміна клімату вважається основною рушійною силою низького льодового покриву Антарктиди.

"Морський лід навколо Антарктики за останні кілька років різко пішов вниз, падаючи швидше, ніж будь-коли з початку спостережень", - розповіла Newsweek вчений-кліматолог Елла Гілберт.

Танення морського льоду в Антарктиді - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні дані з Climate Reanalyzer Інституту зміни клімату Університету штату Мен показали, що морського льоду в Антарктиді стало майже на 2 млн квадратних кілометри менше, ніж у той же період минулого року. Минулого року на континенті було близько 24,4 мільйона км морського льоду.

Раніше Національний антарктичний науковий центр заявив про безпрецедентно швидке скорочення площі морського льоду в Антарктиці. Так, протягом 2007-2022 років супутникові дані демонструють постійне зниження обсягів приполярного льоду. Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що на початку 2022 року сукупна протяжність морського льоду в Арктиці і Антарктиці була найнижчою за січень з коли-небудь зареєстрованих.

Вчені попереджають, що немає швидкого рішення, щоб виправити завдані Антарктиді збитки від зміни клімату. Потрібні десятиліття, якщо не століття, щоб все це відновилося.

Танення льоду Антарктиди матиме сильний вплив на планету, якщо так продовжуватиметься. Це сприяє глобальному підвищенню рівня моря, що є серйозною загрозою для міст світу. Вчені побоюються, що якщо щось для пом'якшення наслідків зміни клімату не буде зроблено негайно, ситуація може вийти з-під контролю.

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