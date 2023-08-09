Швидкого вирішення проблеми втрати антарктичного морського льоду не існує, кажуть дослідники.

Цього року через підвищення глобальної температури рівень морського льоду в антарктичному регіоні впав до рекордно низького. Вчені в новому дослідженні впливу зміни клімату на Антарктиду попереджають, що швидкого рішення, щоб виправити завдану шкоду, немає.

Як пише Reuters, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers in Environmental Science, мінімальний літній крижаний покрив континенту, який минулого року опустився нижче 2 мільйонів квадратних кілометрів вперше з початку супутникового моніторингу в 1978 році, в лютому впав до нового мінімуму.

"Потрібні десятиліття, якщо не століття, щоб все це відновилося. Немає швидкого способу замінити цей лід. Це, безумовно, займе багато часу, навіть якщо це можливо", - сказала Керолайн Холмс, полярний кліматолог з Британської антарктичної служби та одна із співавторів дослідження.

Відео дня

Мінімум морського льоду в цьому році на 20% нижчий, ніж у середньому за останні 40 років, що еквівалентно втраті морського льоду майже в 10 разів більше площі Нової Зеландії, сказав Тім Нейш, директор Центру антарктичних досліджень новозеландського Університету Вікторії в Веллінгтоні, який не був учасником дослідження.

"У деяких випадках ми наближаємося до переломних моментів, перетин яких призведе до незворотних змін з незворотними наслідками для майбутніх поколінь", - сказав Нейш.

У дослідженні говориться, що глобальне потепління, викликане спалюванням викопного палива, зробило Антарктиду більш вразливою до екстремальних явищ, і наслідки "практично напевно" посиляться.

Зміна клімату "призведе до збільшення розміру і частоти" хвиль тепла, обвалення шельфового льодовика і скорочення морського льоду, йдеться в аналізі, заснованому на недавніх даних наукових досліджень антарктичного океану, атмосфери, кріосфери і біосфери.

Відзначається, що точний вплив зміни клімату на Антарктиду і навколишній океан був невизначеним, і вчені щосили намагалися виміряти, наскільки сильно глобальне потепління впливає на товщину антарктичного льоду.

Але, виходячи з таких явищ, як швидке скорочення морського льоду, "науково обґрунтовано" припустити, що екстремальні події будуть посилюватися в міру підвищення глобальної температури, вважає Мартін Зігерт, гляціолог з Університету Ексетера та ще один співавтор нового дослідження.

Минулого року "атмосферна річка", що виникла в Австралії, принесла на континент субтропічну спеку та вологу, в результаті чого температура досягла безпрецедентних значень на 38,5 градусів за Цельсієм вище норми, що стало найбільшим відхиленням від норми, яке коли-небудь відчував світ.

Зігерт описав підвищення температури як "абсолютно вражаюче", додавши, що якби це сталося пыд час антарктичного літа, а не взимку, це спричинило б танення на поверхні східноантарктичного крижаного покриву, який до цього часу уникав танення.

"Антарктида є крихкою як навколишнє середовище, але екстремальні події перевіряють цю крихкість. Що нас глибоко турбує, це збільшення інтенсивності та частоти екстремальних подій та їх каскадний вплив на інші райони", - сказав він.

Глобальне потепління - вплив на Антарктиду

Як повідомляв УНІАН, зміна клімату, що посилюється діяльністю людини і викидами парникових газів, призводить до швидкого танення льодів Антарктики. Так, дослідники виявили, що через зміну клімату рівень морського льоду в Антарктиді впав до рекордно низького за всю історію спостережень.

Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що на початку 2022 року сукупна протяжність морського льоду в Арктиці і Антарктиці була найнижчою за січень з коли-небудь зареєстрованих. За даними NASA, Антарктида втрачає крижану масу зі швидкістю 150 мільярдів тонн на рік.

Кількість морського льоду в Антарктиді щороку зменшується до найнижчого рівня до кінця лютого, протягом літа на континенті. Потім морський лід знову накопичується протягом зими. Але цього року, за спостереженнями вчених, ситуація прийняла жахливі масштаби - морський лід не повернувся до очікуваного рівня.

Це танення льоду сприяє глобальному підвищенню рівня моря, що є серйозною загрозою для прибережних міст світу. Також, морський лід Антарктиди сприяє регулюванню температури планети, і його зникнення може мати каскадні наслідки далеко за межами континенту.

Вас також можуть зацікавити новини: