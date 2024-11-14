Цій величезній колонії коралів може бути понад 300 років.

На Соломонових островах у південно-західній частині Тихого океану знайшли найбільший корал у світі і він перебуває у чудовому стані.

Цій величезній колонії коралів може бути понад 300 років, пише Interesting Engineering. "Я пірнув у місці, де, як було зазначено на карті, сталася корабельна аварія, і потім я щось побачив", - розповів Ману Сан Фелікс, морський біолог і дослідник National Geographic.

"Це дуже емоційно. Я відчув величезну повагу до чогось, що залишалося на одному місці і виживало сотні років", - прокоментував знахідку вчений.

Це відкриття є величезним з огляду на серйозний тиск, який потепління океанів і зміна клімату чинять на коралові рифи в усьому світі.

Вчені зазначили, що цей корал настільки великий, що його можна побачити з космосу. Використовуючи підводне вимірювальне обладнання, вчені визначили розміри корала: 34 м завширшки, 32 м завдовжки і 5,5 м заввишки.

У той час як кораловий риф являє собою складну екосистему, утворену кількома кораловими колоніями, цей риф являє собою велику мережу взаємопов'язаних коралових поліпів.

Новий корал належить до виду Pavona clavus. Він підтримує різноманітне співтовариство морських мешканців, таких як креветки, краби і риби.

Цей конкретний зразок корала був виявлений у глибших водах і має здоровий вигляд. Глибоке місце, де переважають нижчі температури, могло захистити його від потепління, викликаного зміною клімату, протягом багатьох років.

Цей багатовіковий корал схожий на капсулу часу, що пропонує вченим зазирнути в минуле морського середовища і секрети його зростання і виживання.

Коралові рифи: новини

Корали, часто звані "морськими тропічними лісами", є життєво важливими екосистемами. Вони є домівкою для незліченних морських видів і захищають берегові лінії від ерозії.

Однак зміна клімату являє собою значну загрозу для цих крихких екосистем.

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