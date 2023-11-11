Нове дослідження показало, що льодовики і крижані шапки уздовж берегової лінії Гренландії з 2000 року відступали вдвічі швидше, ніж в XX столітті.

Вчені-кліматологи завдяки фотографіям 1930 років, зроблених під час картографічних досліджень, змогли реконструювати рух прибережних льодовики Гренландії. Вони з'ясували, що більше 1000 периферійних льодовиків і крижаних шапок вступили в прискорену фазу танення за останні 20 років, і зникають удвічі швидше, ніж у XX столітті.

Використовуючи дані кінця 20-го століття, дослідження, результати якого опубліковані в журналі Nature Climate Change, також визначило, що довжина льодовиків на півдні Гренландії скоротилася в середньому на 18%, в той час як льодовики в інших частинах Гренландії відступили на 10%, пише Bloomberg.

"Швидкість їх відступу в 21 столітті багато в чому безпрецедентна в масштабі століття", - сказала Лаура Ларокка, провідний автор дослідження та науковий співробітник NOAA з питань клімату та глобальних змін в Університеті Північної Арізони.

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За словами авторів, нове дослідження є першим, яке дає повну картину відступу периферійних льодовиків у всіх ключових регіонах Гренландії за 100-річний період, що поглиблює розуміння того, як льодовики реагують на зміну клімату.

"Практично в будь-якій точці Арктики ви можете на власні очі побачити докази недавнього відступу льоду", - сказав Ярроу Аксфорд, співавтор і професор наук про Землю та планети в Північно-західному університеті.

Ларокка, Аксфорд та їхні співавтори зосередили свою увагу на периферійних льодовиках. Хоча на них припадає лише 4% крижаних територій Гренландії, вони суттєво сприяють глобальному підвищенню рівня моря, враховуючи, що втрата їх маси була непропорційною порівняно з втратою маси льодовикового покриву.

Але те, як саме периферійні льодовики Гренландії змінювалися з часом, не було широко вивчено, на думку дослідників, частково через відсутність даних. До запуску супутників спостереження за Землею в 1970-х роках дані спостережень за льодовиками Гренландії були нечисленні і розрізнені. Авторам дослідження вдалося подолати цю проблему, об'єднавши супутникові знімки з історичними аерофотознімками. Окрім колекції фотографій, виявлених у Данії, дослідники також використовували зображення Гренландії, отримані американськими військовими під час Другої світової та холодної війни, для отримання додаткових даних.

Незважаючи на різноманітність кліматичних і топографічних характеристик Гренландії, відступ льодовиків по всьому острову відбувається практично повсюдно. Єдиним можливим винятком є льодовики на північному сході Гренландії, де нещодавнє збільшення снігопаду, здається, призвело до повільнішого танення.

Нове дослідження перегукується з попереднім аналізом, який показав, що льодовики по всьому світу швидко зникають у зв'язку з підвищенням температури. Наприклад, згідно з червневим дослідженням, льодовики в азійському гімалайському регіоні Гіндукуш, де розташовані найвищі гори в світі, в період з 2011 по 2020 рік танули на 65% швидше в порівнянні з попереднім десятиліттям. Насправді, зникнення льодовиків у затоці Аляска та в азійському регіоні Гімалаїв стало настільки очевидним, що зміни можна помітити з космосу, і науковці зараз вимірюють темпи скорочення льоду роками, а не десятиліттями.

Дослідження підкреслює чутливість Гренландії до зміни клімату. За оцінками науковців, якщо льодовиковий покрив Гренландії повністю розтане, рівень моря підніметься приблизно на 7,4 метра.

"Завдяки цьому великому набору даних ми дуже чітко бачимо, що в 21 столітті бути льодовиком у Гренландії стало набагато важче. Їх швидкий відступ є попередженням про те, що величезний льодовиковий щит Гренландії також відчуває посилення кліматичного навантаження. Ми очікуємо, що крижаний покрив реагуватиме повільніше, але, очевидно, це не дуже хороша новина, що клімат Гренландії стає набагато менш сприятливим для льоду", - сказав Аксфорд.

Танення льодовиків - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені з'ясували, що за останні два десятиліття втрата льоду з льодовикового щита Гренландії зросла в результаті більш активного танення поверхні і скидання льоду в океан.

Результати нової моделі науковців із декількох країн свідчать про зростання темпів танення з 2021 по 2050 рік, і вказують на те, що втрата льоду буде мігрувати вглиб Північно-Східного Гренландського льодовикового потоку. З 2050 по 2100 роки швидкість танення продовжить зростати і поширюватися далі вглиб острова.

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