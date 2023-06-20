Група міжнародних вчених виявила, що танення криги в Гімалаях, де розташовані знамениті вершини Еверест і К2, прискорюється.

Гімалайські льодовики Гіндукуш можуть втратити до 75% об’єму до кінця століття через глобальне потепління.

Як повідомляє Reuters з посиланням на новий звіт вчених, танення льодовиків спричинить як небезпечні повені, так і нестачу води для 240 млн людей, які живуть у цьому гірському регіоні.

Група міжнародних вчених виявила, що танення криги в Гімалаях, де розташовані знамениті вершини Еверест і К2, прискорюється.

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Міжнародний центр інтегрованого розвитку гір у Катманду навів дані про те, що протягом 2010-х років льодовики танули на 65% швидше, ніж у попередньому десятилітті.

За прогнозами вчених, льодовики у східних Гімалаях, до яких входять Непал і Бутан, втратять до 75% своєї криги. "Ми втрачаємо льодовики, і ми втратимо їх через 100 років", - прокоментував автор звіту, вчений-еколог Філіппус Вестер.

Цікавість полягає в тому, що вчені намагалися оцінити, як зміна клімату впливає на Гімалаї Гіндукуш, оскільки в у цьому регіоні відсутні довгострокові вимірювання, які б показували реальну картину. На відміну від європейських Альп і Скелястих гір Північної Америки, по яких даних замірювань достатньо.

"Хоча дані про гімалайські льодовики все ще не такі повні, як про Альпи, тепер їх можна порівняти з іншими регіонами, такими як Анди", - сказав Тобіас Болх, гляціолог з Технологічного університету Граца в Австрії.

Як зазначив естер, після проведеного дослідження "м краще розуміємо, якими будуть втрати до 2100 року за різних рівнів глобального потепління".

Гімалаї

Гімалаї Гіндукуш простягаються на 3500 км через територію таких країн: Афганістан, Бангладеш, Бутан, Китай, Індія, М'янма, Непал і Пакистан.

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