Після пом'якшення ковідних обмежень влада очікує, що в найближчі два роки потоки туристів збільшаться в рази.

Туристична влада Гренландії розглядає варіанти контролю за кількістю туристів, які відвідують найбільший на Землі острів, щоб захистити вразливе навколишнє середовище, якому загрожує глобальне потепління і пов'язані з ним проблеми.

Про це повідомляє Breaking Travel News.

Туристів в Гренландії найбільше приваблюють величезні айсберги, що ховаються за сірими скелями з мізерною рослинністю.

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Тільки в 2021 році лише одна популярна локація – місто Ілуліссат – залучила близько 50 тисяч туристів, що більш ніж в 10 разів перевищувало населення міста. Більше половини з них роблять лише тимчасову зупинку під час арктичного круїзу.

Після пом'якшення ковідних обмежень влада очікує, що в найближчі два роки потоки туристів збільшаться в рази. З одного боку, це призведе до довгоочікуваного збільшення доходів острова, однак, з іншого боку, це може мати серйозні наслідки для екосистеми, зокрема, в умовах прискореного танення льодовиків.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені встановили, що Світовий океан став спекотнішим, ніж будь-коли раніше, продовжуючи шостий рік поспіль бити температурні рекорди.

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