Три роки посухи на Мадагаскарі: 1,5 мільйони людей перебувають на межі голоду

Посушлива погода кілька років поспіль знищує врожай на південній частині острова.

На Мадагаскарі - посуха і нестача їжі / Фото WFP / Tsiory Andriantsoarana

Близько половини населення південного Мадагаскару (1,5 мільйона чоловік) страждає від голоду, викликаного посухою. Три роки посухи знищили урожай і ускладнили доступ до продовольства.

Про це повідомляє The Watchers з посиланням на Всесвітню продовольчу програму (WFP) ООН.

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"Голод і недоїдання, які ми спостерігаємо, є результатом трьох років неврожаїв", - сказав муміні Уедраого, представник організації на Мадагаскарі.

Він стверджує, що люди змушені продавати велику рогату худобу, сільськогосподарські інструменти і навіть кухонне приладдя, щоб вижити.

"Ситуація на півдні вимагає термінового реагування. Людям нічого їсти, і ми повинні підтримати їх, поки не стало занадто пізно, але для цього зараз необхідна термінова підтримка з боку донорів», - додав Уедраого.

Поточні ресурси можуть допомогти тільки 500000 особам до грудня, тому організація звернулася за 37,5 мільйонів доларів для швидкого розширення своїх можливостей допомоги.

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