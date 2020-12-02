Три роки посухи на Мадагаскарі: 1,5 мільйони людей перебувають на межі голоду
Посушлива погода кілька років поспіль знищує врожай на південній частині острова.
Близько половини населення південного Мадагаскару (1,5 мільйона чоловік) страждає від голоду, викликаного посухою. Три роки посухи знищили урожай і ускладнили доступ до продовольства.
Про це повідомляє The Watchers з посиланням на Всесвітню продовольчу програму (WFP) ООН.
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"Голод і недоїдання, які ми спостерігаємо, є результатом трьох років неврожаїв", - сказав муміні Уедраого, представник організації на Мадагаскарі.
Він стверджує, що люди змушені продавати велику рогату худобу, сільськогосподарські інструменти і навіть кухонне приладдя, щоб вижити.
"Ситуація на півдні вимагає термінового реагування. Людям нічого їсти, і ми повинні підтримати їх, поки не стало занадто пізно, але для цього зараз необхідна термінова підтримка з боку донорів», - додав Уедраого.
Поточні ресурси можуть допомогти тільки 500000 особам до грудня, тому організація звернулася за 37,5 мільйонів доларів для швидкого розширення своїх можливостей допомоги.
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