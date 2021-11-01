Однак, в тексті підсумкового комюніке міститься мало конкретних зобов'язань.

Лідери країн-учасниць саміту "Великої двадцятки" (G20) визнали "ключове значення" досягнення глобальних нульових викидів парникових газів до середини ХХІ століття.

Про це йдеться в тексті підсумкового комюніке, погодженому в неділю, повідомляє DW.

Однак в документі міститься мало конкретних зобов'язань. Крім того, учасники зустрічі не встановили чіткий термін для досягнення глобальної вуглецевої нейтральності.

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У той час як США і Європейський Союз раніше поставили перед собою мету вийти на рівень нульових викидів до 2050 року, Китай, Росія та Саудівська Аравія мають намір домогтися вуглецевої нейтральності лише до 2060 року. Лідери цих трьох країн особисто не були присутні на зустрічі в Римі.

Учасники саміту заявили, що національні плани дій щодо скорочення викидів парникових газів необхідно буде доопрацювати "за необхідності".

Вони також пообіцяли припинити фінансування виробництва електроенергії на вугільних електростанціях за кордоном до кінця поточного року, але конкретної дати для відмови від використання вугілля лідери не назвали, пообіцявши зробити це "якомога швидше".

Країни-учасниці закликали до прийняття "значущих і ефективних" заходів для обмеження глобального потепління в межах 1,5 градуса за Цельсієм.

"Ми визнаємо, що наслідки зміни клімату при 1,5 градусах Цельсія набагато нижчі, ніж при 2 градусах. Утримання (потепління) на рівні 1,5 градусів зажадає значущих і ефективних дій та прихильності з боку всіх країн", - наголошується в комюніке.

Експерти ООН тим часом попереджають, що, якщо рівень викидів парникових газів у світі не буде радикально скорочений, до кінця ХХІ століття середня температура на планеті підвищиться на 2,7 градуса за Цельсієм, що стане катастрофою з точки зору клімату.

Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розчарований підсумками саміту.

"Я вітаю повторну висловлення G20 прихильності рішенням на глобальному рівні, але залишаю Рим із невиправданими - проте не похованими - надіями", - написав генсек ООН в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, концентрація парникових газів у атмосфері Землі в 2020 році встановила новий рекорд, а річні темпи зростання перевищили середній показник за 2011-2020 роки. Ця тенденція збереглася й в 2021 році.

Нагадаємо, саміт країн G20 проходив у Римі протягом двох днів - 30 і 31 жовтня.

У неділю, 31 жовтня, в шотландському місті Глазго відкрилася глобальна кліматична конференція COP26. Тому багато учасників саміту G20 вирушать з Рима в Глазго на конференцію ООН зі зміни клімату.

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Автор: Тамара Отовська