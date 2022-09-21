Органи з охорони дикої природи Австралії розслідують обставини смерті ссавців

Трупи китів виявили на острові Кінг, який входить до складу штату Тасманія. Органи з охорони дикої природи Австралії розслідують обставини смерті ссавців.

Про це повідомляє Sky news.

За даними Департаменту природних ресурсів і навколишнього середовища штату, трупи 14 молодих самців китів виявили вдень у понеділок, 19 вересня, на острові Кінг. Китів знайшли на мілководді біля скелястого берега острова.

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"Можливо, кити були частиною однієї холостяцької зграї - групи молодих самців кашалотів, що об'єдналися після того, як покинули материнську групу", - йдеться в повідомленні.

Серферів і плавців закликали уникати найближчі райони, якщо трупи китів зацікавлять акул. Район, де виявили китів, знаходиться в межах їх звичайного ареалу проживання, тому зустріти їх тут не рідкість.

Відзначається, що найбільше викидання китів на мілину в історії Австралії сталося два роки тому, коли близько 470 довгоплавникових гриндів виявили на березі біля західного узбережжя Тасманії. Тиждень їх намагалися врятувати. На жаль, вижили лише 111 особин.

Як раніше повідомляв УНІАН, чотириметрового ссавця, звичайного, що живе в північних морях, помітили в нетиповій для нього теплій прісній воді Сени у вівторок минулого тижня. Кит вже тоді виглядав неабияк змарнілим і знесиленим. Тварина не їла кілька тижнів, якщо не місяців. Попри всі спроби врятувати тварину, кит-білуха загинув.

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