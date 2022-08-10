У тварини з'явилися проблеми з диханням, і її довелося приспати.

Кит-білуха, який заплив у Сену, не вижив, незважаючи на всі спроби врятувати тварину.

Нагадаємо, французькі рятувальники тиждень намагалися допомогти білому полярному киту, який застряг в річці в 70 км від Парижа.

"Ми з жалем змушені повідомити про загибель кита", - заявила французька влада, повідомляє Бі-бі-сі.

Сьогодні рятувальні служби виловили виснажену білуху, щоб перевезти її в спеціально підготовлений шлюз з морською водою в місті Уістреам. Рятувальний процес зайняв майже шість годин. З річки білуху виловили сітками і краном і перемістили на баржу. Виймали 800-кілограмову тварину 80 осіб. Після чого тварину перевірили ветеринари і перенесли в авторефрижератор.

Але 160-кілометровий шлях до прибережного нормандського міста білуха вже не здолала. У тварини з'явилися проблеми з диханням, і її довелося приспати.

За даними французької обсерваторії "Пелагіс", що вивчає морських тварин, найближча від Сени популяція китів-білух знаходиться в 3 тис. км від Франції, біля берегів полярного архіпелагу Шпіцберген на північ від Норвегії.

Як повідомляв УНІАН, чотириметрового ссавця, який зазвичай живе в північних морях, помітили в нетиповій для нього теплій прісній воді Сени у вівторок минулого тижня. Кит вже тоді виглядав дуже змарнілим і знесиленим. Тварина не їла кілька тижнів, якщо не місяців.

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