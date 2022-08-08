Як полярний кит потрапив до Європи, вчені не знають, але той факт, що він відплив так далеко від свого природного місця проживання, викликає занепокоєння.

Французькі рятувальники намагаються допомогти білому полярному киту, який застряг у річці Сена за 70 км від Парижа. Однак надій на виживання заблукалої білухи стає все менше.

Фахівці кажуть, що сама тварина вже не випливе в море, і можна тільки спробувати її туди перевезти, передає Бі-бі-сі.

Чотириметрового ссавця, який живе в північних морях, помітили в нетиповій для нього теплій прісній воді Сени у вівторок минулого тижня.

За даними французької обсерваторії "Пелагіс", що вивчає морських тварин, найближча від Сени популяція китів-білух знаходиться в 3 тис. км від Франції, біля берегів полярного архіпелагу Шпіцберген на північ від Норвегії.

Кит виглядає дуже змарнілим і знесиленим. За словами фахівців, він не їв кілька тижнів, якщо не місяців, і спроби погодувати його поки були безуспішними. Рятувальники пропонували білусі заморожений оселедець і живу форель в надії, що тварина набереться сил і зможе проплисти 160 км до Ла-Маншу, а звідти - в Арктику. Але кит відмовлявся від їжі, і в суботу ветеринари ввели йому ін'єкції різних вітамінів, щоб спробувати стимулювати апетит.

Тепер рятувальники відзначили, що в теплій стоячій воді між воротами шлюзу, де білуха зараз знаходиться, залишатися тварині більше не можна.

"Його необхідно перемістити в найближчі 24-48 годин. Ці умови для нього шкідливі", - сказала глава французького відділення природоохоронної організації Sea Shepherd Ламія Ессемлалі.

За словами Ессемлалі, фахівці вже не розраховують, що кит сам зможе повернутися в море.

"Ми всі сумніваємося з приводу його можливостей самостійно доплисти до моря, - сказала еколог. - Навіть якщо ми за допомогою човна спробуємо супроводити його, це буде вкрай небезпечно, якщо взагалі можливо".

В останні дні на шкірі кита з'явилися дрібні плями. За словами вчених, це може бути або реакція на прісну воду, або ще одна ознака того, що тварина хворіє і сильно ослабла через недоїдання.

Поліція департаменту Ер в Нормандії, яка керує рятувальною операцією, заявила, що якщо кит не набереться сил, щоб самому виплисти в море, у рятувальників залишаються два варіанти.

Перший - підняти тварину з води, підтримувати вітамінами, з'ясувати причини хвороби і в кінцевому рахунку перевезти в море, коли вона набереться сил. Другий варіант - дати киту мирно померти.

За словами вчених, що спостерігають за китом, його поведінка не зовсім типова - він рідко і на короткі проміжки піднімається на поверхню і видає мало звуків, що теж є приводом для занепокоєння про його здоров'я.

Як полярний кит потрапив до Європи, вчені не знають, але той факт, що він відплив так далеко від свого природного місця проживання, викликає занепокоєння.

Відомо, що білухи час від часу переміщаються в південному напрямку восени, щоб добути їжу, але опинитися так далеко від дому для них рідкість.

При цьому нинішній випадок з китом в Сені не поодинокий. У травні в Нормандії загинув застряглий в Сені кит-косатка - він теж був виснажений, і спроби допомогти йому вибратися в море провалилися. Вчені потім з'ясували, що він був серйозно хворий.

У 2019 році мертвий кит був знайдений в Темзі недалеко від Лондона, а за кілька тижнів до цього помер горбатий кит, раніше помічений в тих же водах.

Але в 2018 році у Темзі був помічений здоровий кит-білуха. У відрізку річки, що протікає через графство Кент, кит провів три місяці, харчувався самостійно і регулярно. Користувачі соцмереж прозвали його Бенні-білуха, а місцеві жителі навіть стали продавати туристам присвячені Бенні сувеніри. Через три місяці місцева влада повідомила, що Бенні, з великою ймовірністю, благополучно поплив додому.

Як повідомляв УНІАН, на півночі Норвегії місцеві рибалки виявили білого кита з камерою GoPro і обвісом з написом "обладнання Санкт-Петербурга". Кит справляв враження добре видресированої тварини: він цілеспрямовано шукав ремені і мотузки на човнах. Місцеві жителі оголосили конкурс на краще ім'я для білухи. Вона плаває біля бухти і охоче грається з людьми.

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