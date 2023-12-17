Справжній бебі-бум тут очікують ближче до Нового року.

Біля станції української антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Вони зараз у сіренькому пушку, дуже смішні й незграбні, ховаються під батьків, але активно звідти пищать", – розповідають про нових сусідів українські полярники.

Зазначається, що це лише найперші "ластівки". На початку листопада поблизу станції пінгвіни відклали 11 яєць, з яких тепер народилося 8 малюків. Решта теж мають проклюнутися незабаром. Але справжній "бебі-бум" лише попереду.

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Загалом навколо станції зараз гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – понад 5,3 тис. Біолог Вадим Ткаченко нарахував у їхніх гніздах близько 4,8 тисяч яєць.

"Звісно, успішність вилуплення залежатиме від різних факторів, зокрема, кількості снігу та активності хижаків, але передбачаємо, що на Новий рік біля "Вернадського" буде дуууууже багато пінгвінів і пінгвінят", – кажуть науковці.

До речі, у коментарях під публікацією полярників люди не приховують захоплення від "українських" пінгвінят.

Наукова станція "Академік Вернадський" – останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно українські полярники зафіксували різке зростання вмісту хлорофілу в океані біля острова Галіндез. Простіше кажучи, океан біля Антарктиди "зацвітає". Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з глобальним потеплінням.

Також ми розповідали, що сотні пінгвінів "окупували" робочий простір українських полярників-метеорологів – метеомайданчик з різними приладами. Найбільше птахам припали до смаку опадомір та актинометричний комплекс, який вимірює рівень сонячної радіації.

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