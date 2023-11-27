Пара пінгвінів здійняла галас біля станції "Академік Вернадський".

Біля антарктичної станції "Академік Вернадський" зняли чутливе відео про пару пінгвінів, які не можуть дочекати появи на світ своєї малечі.

Кладку птахи відклали на острові Галіндез ще на початку листопада. З того часу пінгвіни висиджують яйця і очікують вилуплення пінгвінят. Подію прогнозують на початок грудня, повідомляє Національний антарктичний науковий центр у своєму Facebook.

За даними фахівців, поповнення очікується у сімействі антарктичних пінгвінів. Зазвичай у дикій природі вони відкладають по два яйця за одну кладку: самець та самка висиджують їх по черзі.

Біля "Вернадського" вдалося зняти момент, коли пінгвіни видають рідкі звуки біля майбутніх дитинчат. Через неповторну "мелодію" їх також називають "віслюковими".

В Британії народилася рідкісна носоріжка

12 листопада у Честерському зоопарку (Великобританія) сталася подія - народилася рідкісна носоріжка, яка належить до підвиду африканського східного чорного носорога. Відео з появою малечі та деталі про її перші кроки у світі опублікував The Gardian 22 листопада. Зазначалося, що мамою стала носоріг Зурі, яка здивувалася працівників зоопарку нетиповим часом пологів.

Вас також можуть зацікавити новини: