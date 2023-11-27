Біля антарктичної станції "Академік Вернадський" зняли чутливе відео про пару пінгвінів, які не можуть дочекати появи на світ своєї малечі.
Кладку птахи відклали на острові Галіндез ще на початку листопада. З того часу пінгвіни висиджують яйця і очікують вилуплення пінгвінят. Подію прогнозують на початок грудня, повідомляє Національний антарктичний науковий центр у своєму Facebook.
За даними фахівців, поповнення очікується у сімействі антарктичних пінгвінів. Зазвичай у дикій природі вони відкладають по два яйця за одну кладку: самець та самка висиджують їх по черзі.
Біля "Вернадського" вдалося зняти момент, коли пінгвіни видають рідкі звуки біля майбутніх дитинчат. Через неповторну "мелодію" їх також називають "віслюковими".
В Британії народилася рідкісна носоріжка
12 листопада у Честерському зоопарку (Великобританія) сталася подія - народилася рідкісна носоріжка, яка належить до підвиду африканського східного чорного носорога. Відео з появою малечі та деталі про її перші кроки у світі опублікував The Gardian 22 листопада. Зазначалося, що мамою стала носоріг Зурі, яка здивувалася працівників зоопарку нетиповим часом пологів.