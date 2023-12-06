Зазначається, що ситуація може бути пов'язана з глобальним потеплінням.

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" зафіксували різке зростання вмісту хлорофілу в океані біля острова Галіндез. Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з глобальним потеплінням.

Відзначається, що в листопаді на всіх точках моніторингових досліджень рівень хлорофілу був в 2,5-3 рази вище, ніж рік тому. При цьому вчені вказали, що останнім часом в Антарктиці рекордно низькі площі морського льоду, тому океан отримує більше сонячного світла і сильніше нагрівається.

"Зокрема, в листопаді минулого року в моніторингових точках температура води була від -1,1 до -0,7°, а в цьому році – від 0,3 до 0,9°. Світло і підвищена температура прискорюють процес фотосинтезу у рослин, активну участь в якому бере якраз хлорофіл. Тому зростання вмісту хлорофілу в пробах води свідчить про активний розвиток рослинних організмів (фітопланктону) в океані. В основному це одноклітинні мікроскопічні або навіть нановодорослі, які складно побачити неозброєним оком", - йдеться у дописі Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Відео дня

У свою чергу фітопланктон, яким харчуються майже всі мешканці океану, запускає каскадні процеси і впливає на життя інших морських організмів - від криля до китів. Крім того, більша кількість світла спричинить зміни у видовому складі мікроводоростей, що призведе до зміни розміру їх клітин та інших характеристик.

За словами вчених, все це змінить харчові мережі океану, а значить наслідки будуть глобальними. У дослідженнях зазначено, що процес активного розвитку фітопланктону в весняно-літній період фіксується щорічно, але за ним можуть стояти різні групи організмів.

Станція Академік Вернадський - останні новини

В Антарктиці сотні пінгвінів "окупували" українську полярну станцію імені академіка Вернадського. Через теплий клімат час повернення пінгвінів в "Вернадський" змінилося.

Цього року вже у вересні в районі Галіндеза стоїть досить тепла, як для цього сезону, погода: мінус 5 С⁰ – середня температура повітря, і води – мінус 1,1 С⁰. Морського льоду майже немає, тому пінгвіни як і раніше припливають на місця гніздових колоній і, відповідно, раніше вони почнуть відкладати яйця.

Вас також можуть зацікавити новини: