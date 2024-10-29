На милих "колючках" позначилася урбанізація, інтенсивне сільське господарство та пестициди.

Улюблені всіма дітьми їжачки опинилися під загрозою вимирання. Відтепер вони внесені до списку "близьких до вразливого стану" у Червоній книзі Міжнародної спілки охорони природи – за останні десять років чисельність звірків скоротилася на третину, пише The Guardian.

Зазначається, що популяція цих тварин постраждала через автомобільні аварії і недоглянуті сади. Крім того, на їжаках згубно відбивається використання пестицидів, якими найчастіше зловживають аграрії та садівники. Хімікати знищують комах, якими харчуються звірята, і стають джерелом отруєння.

Представник спілки охорони природи Абі Газзард зазначає, що все вказує на тенденцію до скорочення чисельності їжаків:

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"В оцінці Червоної книги також підкреслюється невизначеність даних, наприклад, не повністю відомий ареал цього виду і мало відомостей про популяції. У нас ще є шанс зупинити спад чисельності західноєвропейських їжаків".

Товариство захисту ссавців закликає людей дбати про їжаків, створюючи в садах сприятливі умови для збереження дикої природи. Це, наприклад, невеликі лазівки, які слід залишати у парканах для вільного пересування "колючок" між ділянками. Також потрібно відмовитися від застосування пестицидів і створювати свого роду укриття або спеціальні будиночки для їжаків.

За даними видання, у Великій Британії кожен четвертий вид ссавців перебуває під загрозою зникнення, чисельність багатьох видів скорочується. На думку екологів, це не стане несподіванкою для більшості людей, які байдужі до вимирання тих чи інших тварин. Наприклад, коли йдеться про їжаків, багато хто просто констатує, що "їх більше не видно". Захисники тварин сподіваються, що зможуть відродити популяцію до того, як їжаки просто залишаться далеким спогадом з дитинства.

Крім їжаків, під загрозою опинилися прибережні птахи – у Британії чотири види куликів перекочували в розряд "вищих загроз". Мова про перелітних птахів, які прибувають у країну взимку з холоднішого клімату, відпочивають і годуються на узбережжі. Серед них - сіра іржанка, чисельність якої в усьому світі з кінця 1990-х років скоротилася більш ніж на 30%. Її статус змінився з "найменшою небезпекою" на "вразливий".

Також чорнозобики тепер у категорії "близькі до загрози", а чисельність перевізників-червонозобиків з кінця 2000-х знизилася більш ніж на 30% - тепер вони вважаються "вразливими". Основні загрози для пернатих включають забруднення, забудову та зміни клімату, що спричиняють підвищення рівня моря, ерозію та ризик повеней.

Крім того, Червона книга вперше оцінювала світові види дерев. Встановлено, що 38% з них перебувають під загрозою зникнення: 16 425 з 47 282 оцінених видів ризикують. Особливо висока загроза на островах через вирубку лісів для будівництва та сільського господарства, а також через інвазії, шкідників та хвороби.

Вплив екології на здоров'я тварин

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Вчені вивчили аналізи крові ведмедів у Чукотському морі, зібрані в період з 1987 по 1994 рік, потім взяли три нові в період з 2008 по 2017 рік. Нещодавні аналізи крові показали значно більше ознак зараження одним із п'яти вірусів, бактерій або паразитів.

Раніше УНІАН повідомляв, як зрозуміти, що кіт захворів. За словами ветеринарів, хоча більшість котів дуже добре переносять низьку температуру, ви не повинні залишати свого кота на вулиці у морозну ніч, особливо при екстремальних температурах.

Також ми писали, чому кішка спить на голові та обличчі. За словами сертифікованої консультантки з поведінки котів Амелії Вібер, у кішок темпертатура тіла вища, ніж у людини.

Як сказала експертка, тепло, що виділяється вашою головою, може бути привабливим, тому вона лягає там спати.

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