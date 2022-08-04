Популяція дельфінів скорочується через військове вторгнення РФ. Це приведе до втрати дуже важливої ланки харчовій піраміди в Чорному морі.

Вчені вважають за необхідне створити на Одещині охоронну зону для відтворення популяції дельфінів - центр для реабілітації тварин, які масово гинуть через війну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час семінару "Захист довкілля в умовах воєнного стану" повідомив доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) Іван Русєв.

Це ідея нацпарку - створення великого по площі морського резервату у Чорному морі для відтворення популяцій 3-х видів дельфінів (афаліни, білобочки, азовки) та їх збереження, що особливо потребує після їх масової загибелі від війни, а також багаторічної загибелі до війни в браконьєрських та рибальських сітках.

"Як тільки скінчиться війна, треба впроваджувати проект по збереженню дельфінів", - сказав він. Проект, за його словами, можна впровадити в життя, задіявши "Тузлівські лимани", або Дунайський біосферний заповідник та (або) територію біля острова Зміїний.

"Необхідна охоронна зона, де не буде антропогенного навантаження, де дельфіні годуються та відтворюються", - вважає вчений.

За даними Русєва, після Другої світової війни в Чорному морі було близько 2 млн цих тварин, але через охоту на них для використання їх шкіри, жиру тощо, популяція всіх трьох видів дельфінів дуже скоротилася. Тому в 1966 року РССР, Румунія та Болгарія домовились про заборону на охоту на дельфінів. Пізніше, у 1983 році, до цієї угоди приєдналася Туреччина. На той момент в Чорному морі було 100 тис. особин.

Два року тому, за словами Русєва, в Чорному морі нараховувалось 250 тис. дельфінів: 45 тис. – афалін, та приблизно по 100 тис. азовок та білобочок.

Наразі популяція дельфінів скорочується через військове вторгнення РФ. Це, як стверджує Русєв, приведе до втрати дуже важливої ланки харчовій піраміди в Чорному морі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в Чорному морі, на території кількох країн, через військову агресію РФ вже загинуло не менш 5 тис. дельфінів. На Одещині правоохоронці вже розслідують факти масової загибелі дельфінів.

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