Вартість їх послуг становила 1,5 тисячі доларів.

На Одещині викрили трьох чоловіків, які переправляли військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я.

Про це УНІАН повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Зазначається, що співробітники Подільського прикордонного загону на гарячому затримали 51-річного громадянина України та двох його пособників, які намагалися незаконного переправити чоловіка призовного віку через державний кордон.

Організатор пообіцяв провести його "своїм маршрутом" за 1,5 тис. доларів.

"Згодом зателефонував та повідомив час та потяг, яким чоловік повинен прибути до міста Кодима, що на Одещині. По прибуттю на залізничний вокзал призовника вже чекав один з пособників, який підвіз його до населеного пункту поблизу державного кордону і передав його іншому зловмиснику", - повідомили в управлінні.

Згодом на автомобілі з камуфляжним окрасом зловмисники рухались у бік Молдови, де і були затримані прикордонниками.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ідея заробляти гроші у такий протиправний спосіб спала на думку 51-річному жителю Подільського району. Для реалізації задуму він залучив двох земляків віком 33-х та 22-х років, останній з яких родом з сусідньої країни.

Погодившись на співпрацю, чоловіки почали підшукувати громадян, яким на період дії правового режиму воєнного стану заборонено виїздити за межі України і які мають намір покинути державу поза пунктами пропуску.

"Підшукавши 28-річного клієнта і повідомивши йому вартість своїх послуг – 1,5 тис. дол., вони почали підготовку до реалізації його втечі. Зловмисники полями проклали шлях з України до невизнаного Придністров’я, але були затримані на підході по ПМР", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук по місцю проживання організатора "схеми", за результатами якого вилучено кошти та транспортний засіб, на якому здійснювали перевезення чоловіка до кордону.

В якості речових доказів фігурантів також вилучили мобільні телефони з переписками між собою та замовником їхніх послуг, чорнові записи, гроші.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, на Одещині затримані четверо учасників угруповання, які під час комендантської години переправляли до невизнаної "ПМР" чоловіків призовного віку.