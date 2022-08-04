Протягом ночі ворог продовжував обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів.

Вночі ворог випустив по Одещині протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він зазначив, що протягом ночі ворог продовжував обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, як в зоні артилерійської досяжності, так і з використанням берегових ракетних комплексів в тимчасово окупованому Криму.

"Так, по Одещині з кримського напрямку ворог вночі випустив протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу", - сказав Назаров.

Він додав, що 11 одиниць корабельно-катерного складу флоту РФ в Чорному морі продовжують маневри на відстані ракетної недосяжності вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. Напоготові – два ракетні носії з 16 "Калібрами" та три великі десантні кораблі.

Нагадаємо, що 2 серпня російські окупанти випустили по Україні вісім ракет з Каспійського моря. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і ще одну збив винищувач авіації Повітряних cил ЗСУ. Остання ракета уразила зенітний ракетний комплекс на Львівщині.

За даними Forbes, знищення цих ракет коштувало Росії $91 мільйон.

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