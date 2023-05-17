Бійці тероборони замінували проїзд до заповідної зони і місця, де відбуваються роботи з відновлення водойм.

Співробітник НП "Тузловські лимани" Іван Русєв заявив, що підрозділи територіальної оборони Білгород-Дністровського перешкоджають відновленню водойм, мінуючи проїзди до національного парку.

За словами Русєва, торік через дефіцит фінансування не було зроблено прорву на піщаному пересипі для відновлення водообмін між Чорним морем та Тузловськими лиманами, через що міграцію риби було припинено, а екологічна ситуація "йшла до кризової". Тепер вдалося знайти недержавні гроші на ці роботи, але з’явилися перешкоди з боку представників місцевої територіальної оборони.

"З'явилися кардинальні перешкоди з боку прикордонників, поліції і ТРО. Командир військової частини А 7348 (Білгород-Дністровське ТРО) підполковник Микола Пшенишнюк та заступник голови Білгород-Дністровської РДА Максим Бритков в усній формі заявили керівнику нацпарку Ірині Вихристюк про незаконність робіт нацпарку на пересипу з формування прорви. І після цього візиту, військові підрозділи ТРО, які чергують на підступах до нашої прорви, категорично заборонили адміністрації нацпарку виконувати природоохоронний захід. Для цього декілька разів була викликана також і поліція, і прикордонники. Аргументованих пояснень щодо заборони ніяких немає", – розповідає Русєв.

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Русєв наголошує на законності дій працівників парку та повідомляє, що 16 травня бійці тероборони замінували проїзд до заповідної зони і місця, де почали роботи щодо прорви, через що адміністрація звернулася до керівництва держави.

"Нам ще раз вдалося прорватися до нашої спецтехніки і опечатати драглайн. З воєнкомата вже дзвонять і кажуть, що будуть арештовувати нашу спецтехнику. … Парк виконує таку роботу згідно затверджених планів і міжнародних угод задля збереження біорізноманіття і сталого розвитку. … Це потребує негайного втручання військового керівництва держави. Тому на днях відповідні офіційні листи були надіслані адміністрацією нацпарку в різні інстанції", – зазначив Русєв і додав, що очікує на втручання військової прокуратури.

За словами працівника парку, непублічно деякі офіцери підтверджували, що перешкоди чинять через забаганки голови Білгород-Дністровської райради Григорія Мельниченка,. Русєв звинувачує Мельниченка у спробах усунути адміністрацію національного парку, "щоб поставити своїх людей для дерибану ресурсів" та акцентує на його родинних зв’язках із колишнім головою Одеської ОВА.

Українські національні парки та заповідники під час війни - що треба знати

В березні російські окупанти захопили заповідник "Асканія-Нова". Загалом під контролем ворога перебувають 10 нацпарків, 8 заповідниках та два біосферних заповідника.

Окупанти перетворюють їх на мисливські угіддя, копальні й парковки для танків.

Наразі єдиним нацпарком на Азово-Чорноморському узбережжі України, який не опинився під контролем ворога, є національний природний парк "Тузловські лимани".

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