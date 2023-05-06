Птахи зараз тримаються заповідної зони, яку заборонено відвідувати через війну.

У національний природний парк "Тузловські лимани" завітали казкові фламінго. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) Іван Русєв.

"Знову до нас завітали фламінго. Вони пролетіли над кордоном "Тузлівська Амазонія"… Полетіли вони далеко над лиманом Шагани, але знову повернулись і кружляли неподалік. Потім вони полетіли на заповідні озера Зайцева", - розповів вчений.

За його словами, потім фахівці заповіднику ще кілька разів бачили казкових птахів - їх було дуже багато.

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Русєв зазначає, що головна їжа для цих птахів - рясний шар мотиля. У нацпарку вони тримаються ближче до заповідних озер. Зокрема, там є унікальні місця біля піщаного пересипу, під місцевою назвою "Балатон". Це система дрібних внутрішніх озер біля піщаного пересипу в низов'ях лиману Алібей на межі з лиманом Шагани та Карачаус. Птахи зараз тримаються заповідної зони, яку заборонено відвідувати, особливо під час війни.

Фламінго в Україні

Нагадаємо, наприкінці квітня до селища Сергіївка Білгород-Дністровського району Одещини прилетіли рожеві фламінго. Рідкісних птахів помітили на території Будацького лиману, який відділяє населений пункт від Чорного моря.

А наприкінці жовтня минулого року у заповідник Одеської області прилетіли понад дві сотні фламінго.

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