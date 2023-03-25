Наразі персонал заповідника продовжує виконувати функціональні обовʹязки.

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області опинився під контролем окупантів. Про це прес-служба заповідника повідомила на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що 20 березня до установи прибув "перший заступник керівника адміністрації президента Росії" разом з колаборантом Сальдо та невідомим у ролі директора.

"Таким чином, подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення – Біосферного заповідника "Асканія-Нова" не може бути забезпечене українською адміністрацією та знаходиться під безпосередньою загрозою", - йдеться у повідомленні.

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У заповіднику зазначили, що персонал поки що продовжує виконувати обовʹязки та здійснює необхідний догляд за колекціями.

"До цього часу, попри окупацію території, відсутність поточних видатків, цілком порушену транспортну логістику та критичну масу організаційних проблем установа функціонувала в українському форматі та здійснювала передбачені види і обсяги робіт. Ми зробили усе залежне від нас і протримались з гідністю!" - йдеться у повідомленні.

"Асканія-Нова" - давня мрія окупантів

Нагадаємо, рросіяни вже позіхали на заповідник. Так, у 2022 році російські окупанти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова".

На адміністративній будівлі інституту загарбники вивісили російський прапор та представили так званого нового "директора підприємства", який раніше працював на херсонській митниці. Тоді більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не погодилися.

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