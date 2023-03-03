Таким чином колумбійська влада хоче вирішити давно назрілу проблему, яка загрожує екосистемі країни.

Колумбія пропонує передати в Індію та Мексику близько 70 бегемотів, які живуть недалеко від колишнього ранчо наркоторговця Пабло Ескобара.

Як пише The Washington Post, таким чином колумбійська влада хоче вирішити давно назрілу проблему, яка загрожує екосистемі країни.

У 80-х роках минулого століття кривавий наркобарон, який в ті роки проживав розквіт своєї злочинної імперії, незаконно завіз з Африки чотирьох бегемотів і поселив їх в приватному зоопарку на своєму розкішному ранчо Hacienda Napoles. Після ліквідації Ескобара в 1993 році маєток націоналізувала влада Колумбії, а більшість мешканців звіринця розселили по зоопарках країни. Ось тільки гіпопотамів, прозваних "кокаїновими бегемотами", адже вони були куплені саме на гроші від продажу цього наркотику, не чіпали, тому що зловити і переселити 3-тонних тварин було непросто.

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В результаті ті розбрелися по околицях покинутого маєтку і незабаром досить швидко розплодилися, адже для цього у них були ідеальні природні умови – відмінний клімат і ніяких природних ворогів, що загрожують їхньому життю. За оцінками природоохоронних органів, зараз в районі провінції Антіокія мешкає близько 130 бегемотів, а їхня популяція може досягти 400 через вісім років.

Згодом місцева влада забила тривогу, адже тварини зайняли основну водну артерію країни – річку Магдалена. Там постановили, що бегемоти являють собою потенційну проблему для біорізноманіття країни, оскільки їхні фекалії змінюють склад річок і можуть вплинути на середовище проживання місцевої фауни, зокрема, ламантинів і капібар, привівши до їхнього вимирання.

Спочатку тварин хотіли винищити, але потім визнали таку міру занадто радикальною. Пізніше частину з них вдалося відловити і стерилізувати, але це все одно не надто покращило ситуацію.

За словами директора з питань захисту та добробуту тварин Міністерства навколишнього середовища Антіокії Ліни Марсели де лос Ріос Моралес, план відправлення бегемотів до Індії та Мексики формувався більше року. Бегемотів заманювали їжею у великі залізні контейнери і перевозили на вантажівках в Міжнародний аеропорт міста Ріонегро. Звідти вони будуть відправлені в Індію та Мексику, де є заповідники та зоопарки, здатні прийняти та піклуватися про тварин. На місцях вже знайшлися фонди, які готові оплатити переміщення.

В першу чергу планують взятися за бегемотів, що живуть в річках навколо ранчо Hacienda Napoles. Водночас тих тварин, які перебувають всередині ранчо, поки чіпати не будуть, адже вони живуть в контрольованому середовищі і не загрожують місцевій екосистемі.

Також місцева влада повідомляє, що колумбійських бегемотів готові прийняти Еквадор, Філіппіни і Ботсвана.

Пабло Ескобар – що відомо

Колумбійський наркобарон і терорист Пабло Ескобар (1 грудня 1949 – 2 грудня 1993) вважається одним з найвідоміших, найжорстокіших і найбагатших злочинців в історії. Свої статки він заробив на торгівлі кокаїном, поставки якого наркобарон успішно налагодив на американський ринок. Протягом більш як 20 років Ескобар був лідером Медельїнського картелю, який до кінця 1980 року контролював 80% від світового ринку кокаїну. Для досягнення своїх цілей Ескобар активно вдавався до терору на території Колумбії за допомогою великої мережі кілерів – від масових вбивств топ-політиків і правоохоронців до підривів пасажирських літаків і жвавих вулиць.

У 1993 році Ескобар був убитий в ході багаторічної спецоперації, яку спільно проводили бійці "Особливої пошукової групи", куди увійшли спеціально відібрані поліцейські, армійці, представники спецслужб і прокуратури, і агенти американського Управління боротьби з наркотиками (УБН). Ця операція була детально показана в перших двох сезонах серіалу Netflix "Нарко".

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