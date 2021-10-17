Стадо цих тварин у Колумбії становить потенційну екологічну загрозу.

Колумбійська Служба охорони дикої природи вирішила обмежити розмноження бегемотів, завезених у країну наркобароном Пабло Ескобаром для його приватного зоопарку.

Ескобара було вбито поліцією в 1993 році, проте стадо цих тварин, що розрослося до 80 особин, за словами фахівців, тепер представляє потенційну екологічну загрозу як інвазивний вид.

Так званих "кокаїнових" бегемотів, кількість яких з 2012 року збільшилася більш ніж удвічі, почали стерилізувати, пише The Guardian.

Від початку бегемотів завезли в маєток Ескобара Hacienda Napoles. Однак колумбійські та мексиканські науковці з'ясували, що зрештою тварини розосередилися вздовж річки Магдалена і почали становити небезпеку для місцевого довкілля.

Читайте такожВ Італії спіймана акула "з мордою свині" шокувала очевидців (фото)У дослідженні, опублікованому в журналі Biological Conservation, стадо рекомендувалося знищити. Однак частина науковців просувала ідею стерилізації, хоча провести цю процедуру бегемоту - непросте завдання.

В результаті фахівцям вже вдалося за допомогою хімічної речовини зробити безплідними 24 особини. Однак наскільки успішною буде така кампанія, влада поки не знає.

"Кокаїнові" бегемоти Ескобара: що відомо

Після вбивства наркобарона Пабло Ескобара в 1993 році правоохоронці конфіскували його майно, серед якого виявився особистий зоопарк. Більшу частину тварин відправили в місцеві зоопарки. Однак з чотирма бегемотами зробити це не вдалося. Тоді тварин просто випустили в місцеві джунглі.

Через майже три десятиліття популяція бегемотів в Колумбії досягла 80 особин. За словами науковців, зокрема, фекалії цих тварин змінюють хімічний склад місцевої води, рівень кисню і вуглецю, сприяють поширенню шкідливих водоростей і бактерій. Крім того, зіткнення з бегемотами небезпечне для життя людини.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова