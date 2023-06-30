Крім того, на берег викидає усіляке сміття, зокрема уламки будинків.

Абхазія відчула наслідки теракту росіян на Каховській ГЕС - морська хвиля прибила до узбережжя Сухумі, переповненого відпочивальниками, трупи домашніх тварин, затонулих в результаті підриву.

Відео з місця подій з'я вилися у мережі. На кадрах видно мертві тушки свійських тварин, а також багато сміття, що несе до берега швидким потоком.

"Через підірвану росіянами Каховську ГЕС на берег у Сухумі викинуло мертвих домашніх тварин... На чорноморське узбережжя чекає катастрофа", – пише один з місцевих пабліків.

Теракт на Каховський ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо про підрив греблі Каховського водосховища і ГЕС. За аналізом супутникових знімків, ГЕС підірвали зсередини, отже це зробили росіяни, які контролювали об'єкт.

Втім, Росія заперечує причетність до теракту. Захід й українська влада наголошують: відповідальна за руйнування греблі і затоплення саме Росія.

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