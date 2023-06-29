Схоже, що масштабне затоплення унаслідок підриву окупантами не планувалося, адже самі путінські військові опинилися у водній пастці.

Журналісти-розслідувачі дізналися, що Каховську ГЕС контролювали окупанти 205 окремої мотострілецької "казачої" бригади Сухопутних військ РФ. Їхній командир - Роман Тітов.

Судячи з перехоплених розмов росіян у ніч трагедії на Каховській ГЕС, вони діяли за командою. Про це йдеться у розслідуванні "Схем" та "Слідства.Інфо".

Зазначається, що роль Тітова у руйнуванні Каховської ГЕС наразі не встановлена, всі запити він ігнорує. Та, судячи з отриманих перехоплень розмов військових 205-ої бригади у ніч знищення греблі, росіяни готувалися діяти "за командою". І це сталося в час, коли жителі Нової Каховки почали писати в чатах про вибухи й дивний шум, після 2 ночі 6 червня.

Відео дня

Журналісти отримали від джерел серед українських військових фрагмент перехопленої розмови окупантів, вона відбувається між 2:20 та 2:34 6 червня.

Публікуємо розмову окупантів у ніч руйнування греблі без змін:

02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, всё по команде, как принял меня?

02:20 – Тут все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Та мы не сможем уже ничего забрать.

02.30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02.34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02.34 – Выйти не могут, все затоплено.

Тобто росіяни готувалися діяти "за командою", крім того, один з окупантів каже про "надзвичайну подію", очевидно він перебував на граблі або поруч з нею, коли почала прибувати вода після підриву.

Судячи з розмови, окупанти мали зібратися на певній "точці", але вийти змогли не всі, все було затоплено.

Росія підірвала Каховську ГЕС 06.06.2023

Вранці 6 червня стало відомо про руйнування греблі Каховського водосховища і ГЕС. Це призвело до масштабного затоплення Херсонської області.

Спочатку версію про вибух на Каховській ГЕС низка західних ЗМІ поставила під сумнів, та і супутникові знімки, й висновки вчених свідчили саме про підрив.

Росія традиційно заперечує причетність до підриву Каховської ГЕС, хоча західні лідери й українська влада наголошують: відповідальна за руйнування греблі і затоплення саме Росія.

Нагадаємо, що окупанти контролювали греблю й Каховську ГЕС із початку повномасштабного вторгнення. А влада України попереджала про плани росіян підірвати гідроелектростанцію.

Вас також можуть зацікавити новини: