Гребля була під контролем росіян, нагадують у Вашингтоні.

Білий дім вважає Росію відповідальною за руйнування Каховської ГЕС, яка перебувала під контролем російських сил. Про це заявила на брифінгу спікер Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що США все ще збирають інформацію про те, що трапилося, але відповідальність у будь-якому випадку лежить на Росії, чиїх військ в принципі не повинно бути на українській території.

"Ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, заподіяні цією війною. І ми зробимо все можливе, щоб підтримати народ України в цей непростий час", – заявила спікер.

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Жан-П'єр підкреслила, що ця трагедія ніколи б не трапилася, якби Росія не влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну.

Підрив Каховської ГЕС-останні новини

Американський Інститут вивчення війни заявив, що у російської сторони були чіткі мотиви для підриву Каховської ГЕС. Безпосередньо перед тим, що трапилося окупанти були дуже стурбовані загрозою можливого форсування Дніпра українською армією.

На другий день масштабної повені почала надходити перша інформація про загиблих внаслідок розливу Дніпра. На поточний момент відомо про трьох померлих в окупованому місті Олешки, де росіяни повністю саботували евакуаційно-рятувальні роботи.

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