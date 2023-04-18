Окупанти знищують природну екосистему Азовського моря.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни не тільки перетворюють на пустелі десятки житлових багатоповерхівок, а і знищують екосистему. Місцеві жителі помітили на одному з пляжів мертвого дельфіна.

"На відео, яке зняли мешканці, можна побачити, що на берег з моря винесло тіло загиблого дельфіну. Це наслідки знищення росіянами природньої екосистеми Азовського моря та його забруднення", – повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.

В мерії нагадали, що російські загарбники також розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик. Зазначається, що забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку, через потрапляння якого до води у річці може початися мор риби.

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Вплив російського вторгнення на екологію України

Через активність російських військових кораблів під загрозою зникнення опинилися чорноморські дельфіни. Польські та українські науковці дійшли висновку, що багато дельфінів та морських свиней загинули внаслідок травм, спричинених вибухами в Чорному морі.

Крім того, росіяни окупували 20 заповідників в Україні. Їх загарбники перетворюють на мисливські угіддя і парковку для власних танків.

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