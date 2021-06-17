Екологи зазначають, що раніше таке цвітіння спостерігалося у травні 2015 року.

В Одесі через сильні опади Чорне море «зацвіло» потенційно токсичними бактеріями.

Про це розповіла еколог Галина Теренько на своїй сторінці у Facebook.

«Тепер і наше море "зацвіло". "Оливковий" прилив - результат рясних опадів і, як наслідок, теригенного стоку і високої температури води (+19,0). Цього разу солонуватоводною ціанобактерією Aphanizomenon flos-aquae. Мікроводорость потенційно токсична, носій нейротоксинів», - написала вона.

Еколог зазначила, що раніше таке цвітіння місцеві фахівці спостерігали у травні 2015 року. Тоді цей вид токсичної водорості розвивався в масі з іншого ціанобактерією - Nodularia spumigena.

Зливи та стан моря в Одесі

Раніше екологи рекомендували утриматися від купання на одеському узбережжі у зв'язку з тим, що під час злив в акваторію міських пляжів потрапили поверхневі води.

У регіоні спостерігається дощова погода, а днями в Одесі в результаті залпової зливи за 15 хвилин випало 28 міліметрів опадів та затопило вулиці.

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Автор: Лариса Козова