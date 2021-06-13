Через зливу низку вулиць було підтоплено і сталася аварія на підстанції.

В Одесі в результаті залпової зливи за 15 хвилин випало 28 міліметрів опадів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у мерії міста, в суботу на Одесу накрила залпова злива. Внаслідок чого протягом 15 хвилин випало 28 міліметрів опадів.

«Попри проведену системну роботу співробітників «Міські дороги» з розчищення зливової каналізації, її технічних можливостей виявилося недостатньо, щоб упоратися з таким об’ємом опадів. Це призвело до підтоплення низки вулиць», - зазначили в мерії.

Внаслідок цього дощова вода залила Балківську, Середньофонтанську, Приморську, Мельницьку вулиці та ще кілька в історичному центрі.

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У місцях найбільшого накопичення води працювала техніка КП «Міські дороги.

Наразі проїзджуваність на магістральних вулицях забезпечена.

Також 12 червня через зливи сталася аварія на трансформаторній підстанції, розташованій на вулиці Транспортній. Зокрема, за даними Головного управління ДСНС в Одеській області, о 17:50 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на підстанції - на території ДТЕК «Одеські електромережі». Підрозділи автоматично направлялися за підвищеним номером виклику. Як з'ясувалося, сталося коротке замикання в трансформаторі з подальшим горінням ізоляції. Пожежу ліквідували на площі 2 кв. м приблизно о 18:30.

Через замикання велика частина міста залишалася без електрики. Також через аварію сталося знеструмлення водонасосної станції «Головна», і в місті на кілька годин було припинено водопостачання.

Електрика і вода в будинках з'явилися пізно ввечері суботи.

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Автор: Лариса Козова