В Одесі розпочато розслідування за фактом забруднення Чорного моря дельфінарієм «Немо».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив прокурор Одеської області Сергій Костенко.
Він зазначив, що виявлений факт того, що з території дельфінарію в нічний час у воду скидалися відходи.
Провадження відкрито за ч. 1 ст. 243 Кримінального кодексу ("забруднення моря").
Читайте такожВ Одесі відомий готель зливає в море каналізаційні води - соцмережі (фото)За словами Костенка, цією проблемою також займається Державна екоінспекція.
Дельфінарій «Немо» розташований впритул до пляжу «Ланжерон» - одного з найпопулярніших пляжів серед місцевих жителів і туристів.
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