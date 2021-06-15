Відходи скидали біля популярного пляжу в нічний час.

В Одесі розпочато розслідування за фактом забруднення Чорного моря дельфінарієм «Немо».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив прокурор Одеської області Сергій Костенко.

Він зазначив, що виявлений факт того, що з території дельфінарію в нічний час у воду скидалися відходи.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 243 Кримінального кодексу ("забруднення моря").

Читайте такожВ Одесі відомий готель зливає в море каналізаційні води - соцмережі (фото)За словами Костенка, цією проблемою також займається Державна екоінспекція.

Дельфінарій «Немо» розташований впритул до пляжу «Ланжерон» - одного з найпопулярніших пляжів серед місцевих жителів і туристів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова