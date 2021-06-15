Біля Одеси Чорне море забруднене через зливи.

Екологи рекомендують утриматися від купання на пляжах Одеси через забруднення морської води.

Як повідомили журналістам у прес-службі мерії, внаслідок зливових опадів, які пройшли в Одесі 12-13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.

З метою недопущення погіршення епідемічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживбслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження.

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Автор: Лариса Козова