Вчені підозрюють, що здатність до партеногенезу крокодили могли успадкувати від своїх предків - динозаврів, які теж могли розмножуватися таким способом.

У зоопарку Коста-Ріки стався перший випадок самозапліднення самки крокодила.

У самому факті самозапліднення нового нічого немає - таке зустрічається серед птахів, рептилій і риб. Але випадок з крокодилом стався вперше, повідомляє Бі-бі-сі. Як зазначили вчені, це може свідчити про те, що здатність до партеногенезу могла бути успадкована крокодилом від своїх предків - динозаврів, які теж могли розмножуватися таким способом.

Науковці розповіли, що 18-річна самка крокодила відклала яйце в січні 2018 року в зоопарку Парк Рептиліана. Плід в яйці був повністю сформованим, але мертвим, тому так і не вилупився.

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Самка потрапила в зоопарк в 2-річному віці, і її ніколи не показували самцям. Тому, знайшовши яйце, співробітники зоопарку повідомили про це в Політехнічний Університет Вірджинії у відділ, що спеціалізується на партеногенезі.

Згідно з аналізом вчених політеху, плід генетично майже повністю ідентичний матері, тобто з'явився без участі батька.

Вчені поки до кінця не з'ясували, чому деякі види тварин віддають перевагу партеногенезу. Згідно з однією з теорій, до партеногенезу вдаються ті види, яким починає загрожувати вимирання.

Випадки з крокодилами

В Індонезії крокодила врятували від мотоциклетної шини, яку він носив на своїй шиї не менше п'яти років. Жителі містечка Палу помітили цю тварину ще в 2016 році і всі ці роки місцеві рятувальники намагалися позбавити його тягаря, але безуспішно. Спіймати крокодила вдалося місцевому 34-річному жителю. Для цього він використав мотузку і курку.

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