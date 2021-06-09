За словами старшої сестри близнючок, Джорджія - досвідчений дайвер.

У Мексиці туристка з Британії визволила свою сестру з пащі крокодила. Обидві опинилися у лікарні.

Про це пише BBC.

28-річні сестри-близнючки плавали в лагуні поблизу міста Пуерто Ескондідо. Раптом Меліссу затяг під воду крокодил.

"Коли Джорджія знайшла Меліссу, сестра вже не реагувала. Вона стала тягти її вгору - назад до безпечного човна", - розповіла старша сестра дівчат Хана.

Читайте такожУ Дніпрі качка з каченятами зупинила рух центральним проспектом (відео)Жінці вдалося витягти сестру, але до човна повернувся крокодил. Вона не розгубилася та почала бити його.

За словами Хани, крокодил кидав Меліссу "як ляльку".

"На щастя, шибайголова-близнючка била його по пиці знову і знову, бо він повертався зо три рази, і щоб порятувати сестру", - розповіла Хана.

Зараз сестри знаходяться у місцевій лікарні. Обом виписали антибіотики.

У Мелісси в легенях вода, одне з них може бути пошкоджене. Їй проводять штучну вентиляцію. Також дівчину ввели у штучну кому, бо лікарі побоюються зараження від отриманих ран.

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Автор: Людмила Жерновська