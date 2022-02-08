Спіймати його вдалося продавцю птахів.

В Індонезії крокодила звільнили від мотоциклетної шини, яку він носив на собі п'ять років.

Про це пише The Guardian.

Жителі містечка Палу помітили крокодила з мотоциклетною шиною навколо шиї ще у 2016 році. Всі ці роки рятувальники намагалися виманити пораненого крокодила з річки, але без успіху.

Спіймати крокодила вдалося місцевому жителю на ім'я тілі. 34-річний продавець птахів використовував мотузку і курку в якості приманки.

Читайте такожВ Антарктиді гігантський айсберг зупинив рух двох дослідницьких кораблів (відео)Десятки людей витягли 5,2-метрового крокодила на берег і зрізали шину з його шиї. Після цього тварину випустили у воду.

"Я просто хотів допомогти, Я не можу бачити страждаючих тварин, які потрапили в пастку", - сказав він.

Його перші дві спроби врятувати тварину зазнали невдачі, тому що мотузки були недостатньо міцними, щоб витримати вагу крокодила.

Захисники природи вважають, що шину могли надіти на голову крокодилу, щоб заманити його в пастку.

Раніше повідомлялося, що в Новій Зеландії папуга вкрав камеру GoPro у туристів і зняв свою подорож по парку Фіордленд.

Вас також можуть зацікавити новини