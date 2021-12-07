Дівчина разом з друзями купалася в річці.

У Замбії молода британка чудом вирвалася з пащі крокодила, коли той схопив її зубами за ногу.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Випадок стався тоді, коли 18-річна дівчина була у гостях у своєї бабусі. Дівчина разом з друзями купалася в річці Замбезі, але поруч на них чатував здоровенний крокодил.

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Він напав та вчепився в ступню дівчини та почав тягнути її на глибину. Британка відбивалася, як могла, але нічого подіяти не могла. Однак на порятунок поспішили друзі дівчини, які вирвали її зі страшної пащі рептилії та витягли на берег річки.

Дівчину вертольотом доставили до лікарні, де медикам вдалось врятувати її ступню від ампутації.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Мексиці туристка з Британії визволила свою сестру з пащі крокодила. Тоді 28-річні сестри-близнючки плавали в лагуні поблизу міста Пуерто Ескондідо, та раптом одну з них затяг під воду крокодил. Жінці вдалося витягти сестру, але до човна повернувся крокодил. Вона не розгубилася та почала бити його.

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Автор: Олег Давигора