Вчені відзначили, що найчастіше пінгвіни однолюби

Українські полярники антарктичної станції "Академік Вернадський" показали зворушливі фото "закоханих" пінгвінів з нагоди Дня святого Валентина. Знімки зробили під час шлюбного сезону.

Відповідні фото вчені опублікував на сторінці Національного арктичного наукового центру в Facebook.

"Субантарктичні пінгвіни, які щорічно повертаються до "Вернадського", навесні проходять шлюбний сезон. Так що полярники постійно спостерігають їх залицяння (це поважні поклони один одному), створення сімей, побудову гнізд (якщо вони навіть б'ються за камінчики), відкладання яєць та, звичайно, поява малюків", - йдеться в повідомленні.

При цьому дослідники вказали, що ці пінгвіни однолюби й створюють пару на все життя.

Як раніше повідомляв УНІАН, біологи прикріпили камеру до субантарктичного пінгвіна (Гента) і отримали кадри з його полювання. Відео було знято в протоці бігля біля аргентинського острова Мартільо на архіпелазі Вогняна Земля, де гніздиться невелика Колонія цих птахів.

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