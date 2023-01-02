Під загрозою перебувають мільйони гектарів природних заповідників України.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав суму збитків, завданих екології нашої країни внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Їх оцінюють у 35,3 мільярда доларів.

Як повідомив очільник Міноборони України в Twitter, під загрозою перебувають мільйони гектарів природних заповідників.

"Збиток українській екології, завданий Росією, оцінюється в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників. Стаття 55 Першого протоколу (Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів – ред.)​​​​​​​ забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресій, але Росію це не хвилює", – наголосив Резніков.

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Збитки від вторгнення РФ в Україну

За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, станом на 1 червня 2022 року сума збитків, завданих українській економіці, становила 350 мільярдів доларів. При цьому до кінця 2022 року збитки могли сягнути 700 млрд доларів.

Крім того, через війну збитки та недоотримані доходи креативних індустрій становлять понад 15 млрд доларів. Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко наголосив, що внаслідок війни понад 1,1 тис. об'єктів культурної сфери пошкоджено або зруйновано, з них понад 500 - це пам'ятки культурної спадщини.

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