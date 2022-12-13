Прем'єр наголосив, що через війну страждають усі сектори економіки.

Збитки, спричинені повномасштабною війною Росії проти України війною до кінця 2022 року можуть сягнути 700 мільярдів доларів.

Як повідомляє Укрінформ, таку заяву прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив під час виступу на Форумі з економічної стійкості та реконструкції України в Парижі.

За словами Шмигаля, станом на 1 червня 2022 року сума збитків, завданих українській економіці, становила 350 мільярдів доларів.

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"До кінця року ця сума, очевидно, подвоїться. Ми розуміємо це, оскільки руйнування продовжуються", – зазначив він.

Крім того, прем'єр-міністр наголосив, що через війну страждають усі сектори економіки.

Війна в Україні: збитки для економіки

В Україні через війну збитки та недоотримані доходи креативних індустрій становлять понад 15 млрд доларів. Як заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, внаслідок війни понад 1,1 тис.об'єктів культурної сфери пошкоджено або зруйновано, з них понад 500 - це пам'ятки культурної спадщини.

Водночас українська молочна галузь внаслідок повномасштабної війни РФ проти України недоотримала майже 1 млн тонн молока. Втрати промислового поголів’я корів від початку російської агресії, з 24 лютого, вже перетнули позначку у 50 тис. корів.

Раніше повідомлялося, що станом на 1 серпня прямі збитки економіки України через пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становлять 2,9 трильйона гривень ($108,3 млрд).

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