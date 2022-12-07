З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну пошкоджено або зруйновано понад 1,1 тис.об'єктів культурної сфери.

В Україні через війну збитки та недоотримані доходи креативних індустрій становлять понад 15 млрд доларів.

Як заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив на форум "Креативна Україна: Сила стійкості", внаслідок війни понад 1,1 тис.об'єктів культурної сфери пошкоджено або зруйновано, з них понад 500 - це пам'ятки культурної спадщини.

"З урахуванням війни втрати та недоотримані доходи становлять понад 15 млрд доларів. Це надзвичайно велика цифра. Падіння задекларованих доходів-63,3% у креативних індустріях. 53% задекларували зменшення зайнятості або оплати праці та 20% перебувають за кордоном", - сказав він.

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Ситуація з економікою України під час війни:

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

За даними Національного банку, Економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

Проектом держбюджету на 2023 рік було передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк змінив оцінку падіння ВВП.

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