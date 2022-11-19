Штучний інтелект створив зображення цих звірів.

Понад 80 видів тварин в Україні перебувають на межі зникнення через збройну російську агресію. Зображення цих звірів створили за допомогою штучного інтелекту, щоб звернути увагу людей на проблему.

Як повідомили представники руху UAnimals на офіційній сторінці на Facebook: "Понад 80 видів тварин в нашій країні знаходяться на межі зникнення і через російську агресію можуть повністю припинити своє існування. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють природні парки, зоопарки і притулки та вбили за час війни вже понад 10 мільйонів тварин".

За словами активістів, рашисти окупували 8 заповідників і 12 національних парків за час повномасштабного вторгнення. А внаслідок ворожих ударів згоріли 23 286 га лісу. На їх відновлення знадобиться близько 10 років. Те ж саме стосується грунту: 182 880 метрів квадратних землі забруднено шкідливими речовинами, які негативно впливають на тварин і природу.

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Звичне середовище проживання безлічі звірів була порушено. Щоб привернути увагу до проблеми, активісти UAnimals скористалися штучним інтелектом і створили зображення з тваринами, які знаходяться на межі зникнення в Україні. На картинках показані рись, зубр, бурий ведмідь, чорний лелека і так далі.

Вплив війни на тварин

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія влаштувала екоцид в нашій країні. Шість мільйонів домашніх тварин вбито, знищено не менше 50 тисяч дельфінів і спалені тисячі гектарів лісу.

Під час визволення Херсонської області вияснилося, що серед окупантів є шкуродери. На кинутих позиціях рашистів знайшли трупи жорстоко вбитих тварин. Серед них були сірі хом'яки, занесені до Червоної книги.

В Енергоатомі повідомили, що через дії окупантів на ЗАЕС страждають тварини. Протягом останніх трьох місяців було зафіксовано не менше 30 підривів собак, лисиць і диких кабанів на закладених мінах по периметру атомної електростанції.

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