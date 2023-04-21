У березні в монастир влучила ракета класу "повітря-поверхня" X-59.

В Одесі через ворожий обстріл чоловічого монастиря, який стався у березні, довкіллю була завдана шкода на 10,3 млн грн. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція південно-західного округу.

"В результаті ворожого обстрілу постраждали будівлі Свято-Іверського чоловічого монастиря, який знаходиться в Одесі. Під час огляду території державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища виявлено засмічення земельної ділянки площею 264 кв. м будівельними відходами об’ємом 58,08 кубометрів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за результатами розрахунків, загальний розмір шкоди становить 10,3 млн грн.

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Увечері 21 березня ворог завдав ракетного удару по Одещині. Було випущено три керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря.

Дві ракети збито силами ППО, одна влучила у триповерхову будівлю гуртожитку Свято-Іверського чоловічого монастиря УПЦ МП.

Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини, з яких три отримали легкі поранення вибуховою хвилею, одну госпіталізовано. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів станом на лютий, за рік повномасштабної війни вже задокументовано понад 2,3 тис. злочинів проти природи. Майже 500 тис. га сьогодні під окупацією або перебувають у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення.

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