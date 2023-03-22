Зруйновано 200 квадратних метрів покрівлі.

В Одесі за півгодини до влучання ракети в будівлю чоловічого монастиря його територію залишило понад 20 прихожан.

Про це журналістам повідомив настоятель монастиря архієпископ Діодор. За його словами, пошкодження отримала житлова будівля монастиря. "Незважаючи на значні пошкодження, вціліли храми, ікони, не загинули люди... Для нас важливо відчувати, що ми постраждали разом з українським народом", - сказав він.

За словами священика, буквально за півгодини до вибуху з території монастиря пішли прихожани, які були на вечірній службі у храмі. У корпусі, який постраждав, проживали ченці, найстаршому з яких 88 років, ще двом - 51 та 50 років.

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Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила журналістам, що в будівлі значні пошкодження, зокрема зруйновано близько 200 кв. метрів покрівлі. Також було два осередки займання, але пожежу (на площі близько 40 кв. м) швидко ліквідували.

Ракетний удар по Одеській області

Як повідомляв УНІАН, увечері російські загарбники завдали ракетного удару по Одещині. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили три керовані авіаційні ракети X-59.

Дві ракети збила українська протиповітряна оборона, третя влучила у будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

За даними ОП, внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини - три отримали поранення від вибухової хвилі, а одну довелося госпіталізувати.

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