На думку міністра, дії окупантів на Каховському водосховищі можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Росія за рік повномасштабної війни завдала шкоди українській природі на 1,9 трильйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, посилаючись на главу відомства Руслана Стрільця.

"За рік повномасштабної війни ми з фахівцями Держекоінспекції вже задокументували понад 2,3 тис. злочинів проти природи. Розмір збитків сягає майже 1,9 трильйона гривень", - цитує прес-служба Стрільця.

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За його словами, не кожна європейська країна має таку кількість лісу, яку росіяни знищили в Україні. Майже 500 тис.га сьогодні під окупацією або перебувають у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені і потребують відновлення.

Стрілець зазначив, що за рік п'ята частина українського заповідного фонду відчула на собі наслідки бойових дій. Під окупацією знаходиться 10 національних природних парків, 8 заповідників, 2 біосферних заповідника.

"Близько 600 видів фауни і 750 видів флори опинилися під загрозою знищення. Це, зокрема, і червонокнижні види. Вже маємо близько тисячі зафіксованих випадків смерті дельфінів на узбережжях України, Болгарії та Туреччини", - констатував міністр.

Крім того, в зоні бойових дій – найбільш промислово розвинена частина України. Окуповано 132 родовища корисних копалин. Збитки галузі за рік сягають 7,76 трлн гривень.

На думку міністра, дії окупантів на Каховському водосховищі можуть призвести до катастрофічних наслідків.

"Сьогодні маємо новий виклик. Ситуація з діями Росії на Каховському водосховищі може мати колосальні наслідки. І це не тільки позбавлення одного мільйона українців питної води. Зниження рівня води у водосховищі може призвести до виходу з ладу систем охолодження Запорізької АЕС", - підкреслив Стрілець.

Він зазначив, що Росія своїми діями сприяє і посиленню кліматичної кризи, з якою бореться весь світ. Через дії країни-агресора маємо справу з додатковими прямими викидами СО2 в атмосферу – а це близько 33 млн тонн.

Урад окупантів по екології України

Станом на 14 січня 2023 року навколишньому середовищу України було завдано збитків, які оцінювалися більш ніж в 46 млрд дол.

Україна домагатиметься від Росії відповідних компенсацій.

Основну частину розрахованих збитків становило забруднення повітря - 27 мільярдів доларів. Тільки за десять місяців в результаті російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 мільйони тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти з річними викидами Болгарії

Україна закликає міжнародних партнерів змусити Росію відремонтувати і закрити шлюзи греблі Каховської ГЕС або дозволити безпечно це зробити українським фахівцям. Україна щодня втрачає тисячі кубометрів дніпровської води через дії окупантів.

2 лютого 2023 року Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що суму збитків, завданих екології нашої країни окупантами оцінюють у 35,3 мільярда доларів.

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