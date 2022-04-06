Російські військові, які захоплювали ЧАЕС, нехтували правилами безпеки.

У росіян, які окопувалися і жили в "Рудому лісі" Чорнобильської зони, фактично немає шансів на життя.

Про це в ефірі телемарафону заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Окупанти отримали значну дозу опромінення.

"Фахівці кажуть, що за дві доби знаходження у "Рудому лісі" людина отримує опромінення, яке можна порівняти з річною дозою опромінення. Тобто фактично всі ті, хто там знаходився, – вони смертники, вони – люди, які не мають шансів на подальше життя", – заявив Стрілець.

За його словами, російські військові, які захоплювали ЧАЕС, нехтували правилами безпеки.

Як писав УНІАН, сьогодні з'явилось відеопідтвердження того, що російські загарбники не тільки робили окопи у "Рудому лісі", а й там фактично жили.

Що передувало

Інформація про те, що окупанти намагаються "закріпитися" у Рудому лісі, з’явилась після того, як росіяни захопили Чорнобильську АЕС.

Експерти підтверджували, що у зв’язку з цим рашисти можуть отримати велику дозу опромінення.

Згодом Генштаб ЗСУ інформував, що на території республіки Білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розмістили "поранених" військовослужбовців збройних сил РФ, які дістали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні.

31 березня росіяни повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС.

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