У росіян, які окопувалися і жили в "Рудому лісі" Чорнобильської зони, фактично немає шансів на життя.
Про це в ефірі телемарафону заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Окупанти отримали значну дозу опромінення.
"Фахівці кажуть, що за дві доби знаходження у "Рудому лісі" людина отримує опромінення, яке можна порівняти з річною дозою опромінення. Тобто фактично всі ті, хто там знаходився, – вони смертники, вони – люди, які не мають шансів на подальше життя", – заявив Стрілець.
За його словами, російські військові, які захоплювали ЧАЕС, нехтували правилами безпеки.
Як писав УНІАН, сьогодні з'явилось відеопідтвердження того, що російські загарбники не тільки робили окопи у "Рудому лісі", а й там фактично жили.
Що передувало
Інформація про те, що окупанти намагаються "закріпитися" у Рудому лісі, з’явилась після того, як росіяни захопили Чорнобильську АЕС.
Експерти підтверджували, що у зв’язку з цим рашисти можуть отримати велику дозу опромінення.
Згодом Генштаб ЗСУ інформував, що на території республіки Білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розмістили "поранених" військовослужбовців збройних сил РФ, які дістали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні.
31 березня росіяни повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС.