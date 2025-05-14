Морське життя відіграє найважливішу роль у підтримці рівня CO2 в атмосфері.

Океан поглинає близько 25% вуглекислого газу, який люди викидають в атмосферу щороку, в основному завдяки живим організмам в океані. Як же зміниться клімат планети, якщо все живе в океані зникне? Як пише Earth.com, вчені з NORCE і Центру кліматичних досліджень Б'єркнеса в Норвегії створили докладні симуляції, щоб вивчити, наскільки ми залежимо від живих організмів у воді для управління вуглекислим газом в атмосфері, і результати дослідження виявилися дивовижними та воістину страхітливими.

Під час дослідження вчені запустили дві версії своєї симуляції: одну з морським життям і одну без нього. Коли вони виключили морське життя з картини, вони виявили, що рівень CO2 в атмосфері підскочив приблизно на 50%.

"Водночас моделювання показало, що в разі знищення всіх морських мешканців наземні екосистеми поглинуть близько половини діоксиду вуглецю, який океан не зможе поглинути без морського життя", - сказав співавтор дослідження Дем'єн Куеспель.

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Зв'язок між життям в океані та рівнем СО2

Дослідники зазначають, що раніше основна увага приділялася тому, як хімія і температура океану впливають на поглинання вуглекислого газу. Але нове дослідження припускає, що біологія відіграє набагато більшу роль, ніж вважалося раніше.

"Ми давно зрозуміли, що біологічний вуглецевий насос відіграє вирішальну роль у підтримці низького рівня CO2 в атмосфері. Однак більшість досліджень не беруть до уваги взаємодію з екосистемами Землі. Наші дослідження показують, що екосистеми суходолу компенсують, якщо морське життя буде знищено, і здатність океану поглинати CO2 буде обмежена", - сказав Джеррі Тджипутра, провідний автор дослідження.

Учені також змоделювали клімат Землі у двох часових періодах: до того, як люди почали спалювати великі обсяги викопного палива (до 1850 року) та в майбутньому з високим рівнем викидів. Знову ж таки, вони запустили модель із морським життям і без нього.

"У всіх випадках в атмосфері залишиться набагато більше CO2, якщо все морське життя зникне. Це пов'язано з тим, що без живих організмів, які споживають вуглекислий газ, вміст його на поверхні океану буде набагато вищим. Це обмежує здатність океану поглинати більше CO2", - пояснив Тджипутра.

Таким чином, якби морське життя зникло, світ, ймовірно, потеплішав би швидше, зазначають дослідники.

"Ми дізналися, що морське і наземне життя працюють разом, щоб регулювати наш клімат, і що морське життя відіграє ключову роль у формуванні курсу зміни клімату. Наші дослідження чітко підкреслюють, що існує зв'язок між захистом морських екосистем і боротьбою зі зміною клімату", - сказав Тджипутра.

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Раніше УНІАН писав, що води Великого Бар'єрного рифу стали найгарячішими за останні 400 років.

За даними вчених, уже 84% рифів постраждали через екстремальний тепловий стрес. Корали - не просто красива частина підводного світу. Вони життєво важливі для морської екосистеми, рибальства, туризму і навіть захисту берегів від штормів. Їх називають "тропічними лісами океану", адже в коралових рифах мешкає близько 25% усіх морських видів.

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