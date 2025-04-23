Глобальне потепління повністю змінює вигляд нашої планети, кажуть вчені.

Майже всі коралові рифи Землі опинилися під ударом наймасштабнішого та найруйнівнішого знебарвлення за всю історію спостережень. про це пише AP.

За даними вчених, уже 84% рифів зазнали впливу екстремального теплового стресу.

Це вже четверта глобальна хвиля знебарвлення з 1998 року. Вона перевершила за масштабами попередню, що сталася у 2014-2017 роках. Тоді постраждали близько двох третин рифів. Цього разу потепління океанів, що почалося 2023 року, завдало удару набагато потужнішого - і невідомо, коли воно піде на спад.

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"Ми спостерігаємо щось, що повністю змінює вигляд нашої планети і здатність наших океанів підтримувати життя і засоби до існування", - каже виконавчий секретар Міжнародного товариства коралових рифів Марк Ікін.

Кораловим рифам загрожує вимирання

2024 рік став найспекотнішим в історії планети. Велика частина тепла акумулюється саме в океанах. Середня температура морської поверхні поза полярними зонами досягла рекордних +20,87°C, що критично для коралів.

Корали - не просто красива частина підводного світу. Вони життєво важливі для морської екосистеми, рибальства, туризму і навіть захисту берегів від штормів. Їх називають "тропічними лісами океану", адже в коралових рифах мешкає близько 25% усіх морських видів.

Торік УНІАН писав, що води Великого Бар'єрного рифу стали найгарячішими за останні 400 років.

Науковцям також уперше вдалося виростити стійкі до тепла корали.

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