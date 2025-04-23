Майже всі коралові рифи Землі опинилися під ударом наймасштабнішого та найруйнівнішого знебарвлення за всю історію спостережень. про це пише AP.
За даними вчених, уже 84% рифів зазнали впливу екстремального теплового стресу.
Це вже четверта глобальна хвиля знебарвлення з 1998 року. Вона перевершила за масштабами попередню, що сталася у 2014-2017 роках. Тоді постраждали близько двох третин рифів. Цього разу потепління океанів, що почалося 2023 року, завдало удару набагато потужнішого - і невідомо, коли воно піде на спад.
"Ми спостерігаємо щось, що повністю змінює вигляд нашої планети і здатність наших океанів підтримувати життя і засоби до існування", - каже виконавчий секретар Міжнародного товариства коралових рифів Марк Ікін.
Кораловим рифам загрожує вимирання
2024 рік став найспекотнішим в історії планети. Велика частина тепла акумулюється саме в океанах. Середня температура морської поверхні поза полярними зонами досягла рекордних +20,87°C, що критично для коралів.
Корали - не просто красива частина підводного світу. Вони життєво важливі для морської екосистеми, рибальства, туризму і навіть захисту берегів від штормів. Їх називають "тропічними лісами океану", адже в коралових рифах мешкає близько 25% усіх морських видів.
Торік УНІАН писав, що води Великого Бар'єрного рифу стали найгарячішими за останні 400 років.
Науковцям також уперше вдалося виростити стійкі до тепла корали.