Важливо, що царина, досліджена людьми, значно обмежена і сильно зміщена в бік певних регіонів.

Нове дослідження показує, як мало ми знаємо про глибоководдя. Згідно з ним, люди спостерігали менше ніж 0,001% глибоководного морського дна - площу приблизно розміром з Род-Айленд.

Як пише TIME, глибоке море відноситься до частини океану нижче 200 метрів, де світло починає зникати. Незважаючи на те, що воно становить понад 90% морського середовища Землі, велика частина глибоководних екосистем, як і раніше, залишається під питанням для дослідників.

Але ця область має вирішальне значення для підтримки нашого клімату, поглинаючи близько 90% надлишкового тепла і близько 30% вуглекислого газу, що викидається в атмосферу в результаті діяльності людини.

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"Якби все це залишалося в атмосфері, це зробило б життя на Землі практично неможливим", - каже Кеті Крофф Белл, президент Ocean Discovery League, National Geographic Explorer і провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Science Advances.

Важливо, що область, досліджена людьми, значно обмежена і сильно зміщена в бік певних регіонів. Понад 65% візуальних спостережень проводилися в радіусі 370 кілометрів від трьох країн: США, Японії та Нової Зеландії, що означає, що багато хто з наших припущень про глибоководдя ґрунтуються на крихітному розмірі вибірки. Белл сказала:

"Це як якби ми робили всі припущення про наземні екосистеми на основі спостережень за 0,001% площі суші, що дорівнювало б площі суші Х'юстона, штат Техас".

Щоб визначити обсяг дослідженого нами морського дна, команда використовувала дані приблизно 44 000 глибоководних занурень зі спостереженнями, проведеними з 1958 року. 0,001% також включає припущення про кількість приватних записів про занурення, які не публікуються публічно.

Зазначається, що оскільки про цю екосистему досі відомо так мало, багато експертів побоюються, що глибоководний видобуток може бути пов'язаний із надто великим ризиком для навколишнього середовища. Тридцять дві країни закликали ввести мораторій на цю практику, і Белл сподівається, що дослідження продемонструє необхідність подальших досліджень, перш ніж країни почнуть видобувну - і потенційно непоправну - практику видобутку корисних копалин у глибокому морі.

"Нам потрібно знати, який вплив ми матимемо на глибоке море, і чи відновиться глибоке море після цієї діяльності? Це велике відкрите питання просто зараз. Чого ми не хочемо робити, так це завдавати непоправної шкоди глибокому океану. Тому нам дійсно потрібна ця базова інформація про глибоке море", - зазначила Белл.

Вивчення морського дна

Дивовижні кадри були зняті під час експедиції Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre і Inkfish в Антарктиді з грудня 2024 року по січень 2025 року.

На глибині 1000 метрів дистанційно керований апарат (ROV) команди виявив вид головоногих молюсків, відомий як Moratoothopsis longimana, примарно-білих кальмарів з довгими, елегантними щупальцями.

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