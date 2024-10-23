Представники виду "Аделі" здебільшого гніздують на інших островах.

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" серед тисяч субантарктичних пінгвінів з’явилися пінгвіни Аделі. Вони мініатюрніші, мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі.

У Національному антарктичному центрі пояснюють, що зазвичай біля "Академік Вернадській" - на острові Галіндез, де базуються українські науковці, знаходяться саме субантарктичні пінгвіни.

"Коли ми говоримо про повернення пінгвінів до "Вернадського", то зазвичай маємо на увазі субантарктичних пінгвінів. Цей вид легко впізнати за червоним дзьобом та білими смугами на скронях. Саме кількість субантарктичних пінгвінів сягнула рекордних 7 тисяч на нашому острові Галіндез минулого сезону", - розповіли у центрі.

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Водночас в околицях станції "Академік Вернадський" можна зустріти також пінгвінів Аделі. Вони мініатюрніші, мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі. Йдеться, що представники цього виду здебільшого гніздують на інших островах, а до українських полярників, на Галіндез, заходять у гості.

"Але кілька пар можуть гніздувати й тут. Наприклад, торік гнізда зробили дві пари, однак лише в однієї було маля. Зараз на нашому острові теж уже є дві пари "адельок". Поки що активне будівництво гнізда наші біологи зафіксували в однієї", - йдеться у повідомленні.

Науковці сподіваються, що цього року на Галіндезі народяться маленькі "Аделі" та вчені зможуть зафільмувати маленьких птахів.

Антарктична станція "Академік Вернадський" - останні новини

Наприкінці серпня в районі української антарктичної станції "Академік Вернадський", що розташована на острові Галіндез, несподівано з’явилися субантарктичні пінгвіни. Представники цього виду з антарктичної весни до осені мешкають на Галіндезі. Тут будують гнізда, відкладають яйця та виводять пташенят. У серпні в Антарктиці закінчується зима. Тож біологи фіксували постійні заходи на Галіндез груп субантарктичних пінгвінів, від 10 до 70 птахів. Менші групи зустрічались безпосередньо біля станції, а більші - на мисі Пінгвін-Пойнт - з іншого боку острова.

Нещодавно українські полярники зафільмували величезний айсберг, всередині якого - велика кількість прісної води. "Басейн" всередині льодової гори свідчить про негативні зміни клімату. Вчені довели, що з часом швидкість танення льодовиків в Антарктиці зростає. Відповідно, більша кількість прісної води потрапляє до Південного океану. Оскільки прісна вода відрізняється від солоної за щільністю, то зростання її кількості в океані може впливати навіть на течії.

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